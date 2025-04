Restaurante em Curitiba vende fondue de coxinha por R$ 19,90 nesta sexta-feira

Para celebrar o Dia Mundial do Fondue, comemorado nesta sexta-feira (11), a Rua 24 Horas, em Curitiba, fará uma promoção especial do já tradicional Fondue de Coxinha. O prato mais vendido no ponto turístico do Centro da cidade terá desconto de 50% durante o período das 15 horas às 22h30.

Comercializado pelo Bávaro, o preparo sairá de R$ 39,90 por R$ 19,90 na sexta-feira (11). A receita, que ganhou destaque na imprensa nacional, é uma ótima pedida para curtir o fim de tarde entre amigos ou transformar a noite em um encontro mais intimista, no coração de Curitiba.

O Bávaro aposta no fondue como carro-chefe da temporada com temperaturas mais baixas. “Acreditamos que gastronomia também é afeto. O Fondue é um prato que convida à partilha, à conversa e ao acolhimento. Nada melhor do que celebrar essa tradição em um lugar tão emblemático como a Rua 24 Horas”, destaca Luiz Breda, sócio fundador do Bávaro.

Fondue de coxinha no Bávaro, no Centro de Curitiba

A promoção será válida exclusivamente nesta sexta-feira (11), como uma forma de valorizar a data e dar início à temporada de pratos típicos do outono-inverno. O preparo é servido com 20 unidades de coxinhas, disponíveis em três sabores (costela, frango ou palmito), que podem ser mergulhadas em um fondue de queijos especiais.

Localizado na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar, s/n), o Bávaro funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos das 11h às 17h.