Restaurante de comida saudável de Curitiba lança menu de verão

O restaurante All Natural, em Curitiba, lança novo menu de verão. O cardápio novo traz uma variedade de frutas frescas, cores vibrantes e combinações inusitadas de sabores. Cada dia da Semana você pode descobrir um sabor diferente. Confira:

LEIA TAMBÉM:

>> A confeitaria mais querida de Curitiba tem: coxinha, chineque e Martha Rocha

>> Confira a programação de Natal de Curitiba (24)

Segunda:

MARA SALAD

Diante do sucesso no verão passado, agora ela volta em três versões, camarão ou salmão cru e para os vegetarianos com grão de bico. Em sua base a alface americana, pepino, cenoura e repolho roxo, com vinagrete de maracujá, muçarela de búfala, a doçura da manga, e ao topo tomatinhos cereja e um mix de sementes e amêndoas. A proteína fica a sua escolha.

Terça:

MAHALO POKE

Esse prato típico Havaiano ganha nova versão com salmão black defumado e como base o leve e saboroso bifum (macarrão de arroz). Acompanhado de cenoura, pepino, moyashi, repolho roxo, tomate cereja, abacate, edamame, chips de batata doce e toque de mix de gergelim. Molho de vinagrete de manga, que equilibra os sabores com sua doçura tropical e um toque de acidez.

MAHALO POKE VEGANO

Pensando sempre em agradar todos os paladares, a versão vegana do Poke

é uma explosão de sabor e saúde. Em sua base o leve e saboroso bifum

(macarrão de arroz), adicionamos grão de bico temperado com toque de páprica e cogumelo paris grelhado. Acompanhado de cenoura, pepino, moyashi, repolho roxo, tomate cereja fresco, abacate, edamame e chips de batata doce. Coroado com o molho de vinagrete de manga, esse prato vai te surpreender.

Quarta:

ALLOHA SALAD

Base de alface americana e crocantes folhas de espinafre frescas, camarões

grelhados, fatias de morangos, queijo gorgonzola, envoltos por um delicioso

molho de morango agridoce com toque de hortelã. Finalizado com a famosa

granola da Dinda. Uma mistura simplesmente fresca e deliciosa.

Quinta:

MELON ALL DIJON

Base de alface americana, finas fatias de presunto de Parma cru que faz uma

harmonização com melão doce, acompanhando de pepino e cenoura, trazendo crocância e frescor. Finalizada com vinagrete de mostarda Dijon, mix de sementes e amêndoas e delicioso dadinho de tapioca com queijo parmesão assado ao forno.

Sexta:

ENSALATA DE CEVICHE PERUANO

Base de mix de alfaces (americana, roxa e crespa), cenoura e tomates cereja. Ao topo o Ceviche (peixe branco marinado no limão, com cebola roxa, pimenta dedo de moça, e leve toque de coentro), acompanhado de milho cozido na espiga. Finalizado com chips de batata doce e toque de milho crocante salgado.

De segunda a sexta:

STROGONOFF DE CAMARÃO

Um clássico em sua releitura ALL, que veio para o time dos strogonoffs que

já fazem muito sucesso no menu fixo. Camarões com molho de tomate caseiro, com um toque de mostarda Dijon, finalizado com creme de leite zero lactose. Acompanha arroz e integral e batata doce chips.

SANDUÍCHES NATURAIS

Disponível todos os dias para garantir aquele lanchinho da tarde ou para

qualquer hora, o tradicional e sem erro Sanduiche Natural entra em cena

em duas versões:

NaturALL de frango – Pão integral de fermentação natural, cremoso patê de

frango com cenoura ralada, cebolinha, toque de cebola branca, milho, picles

e gotinhas de limão, acompanhado de alface americana.

NaturALL vegetariano – Pão integral de fermentação natural, delicioso patê

de ovos, cenoura ralada, cebolinha, milho e picles, acompanhado de alface

americana.

Serviço

• Unidade Batel: Rua Bento Viana, 912 (estacionamento entrada pela Silva Jardim 2424- 1 hora grátis – validar no caixa)

Horário das 09:00 às 22:00 de segunda a sexta e aos sábados das 09:00 às 17:00

• Unidade Bigorrilho: Rua Martin Afonso 2910, loja 3 – Express Mall Champagnat

(estacionamento grátis no próprio estabelecimento)

Horário das 09:00 às 22:30 de segunda a sexta e aos sábados das 09:00 às 17:00

• Unidade Juvevê – Rua Augusto Stresser 1620 (estacionamento Rua Camões 1634 – 1 hora grátis- validar no caixa)

Horário das 09:00 às 22:00 de segunda a sexta e aos sábados das 09:00 às 17:00

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais