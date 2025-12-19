Restaurante Baviera tem a melhor decoração do Natal 2025 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro São Francisco, centro histórico de Curitiba, ganhou um brilho extra neste final de ano. O Restaurante Baviera, um dos restaurantes mais tradicionais e queridas da capital paranaense, recebeu o prêmio de melhor decoração do Natal 2025. O reconhecimento coroou a iniciativa e esforço dos funcionários da casa, que planejaram o espaço por 11 meses e encararam uma maratona de 21 dias de montagem.

Além de servir alguns dos pratos mais saborosos da cidade, como seus calzones, lasanhas e a incomparável sopa de cebolas, o Baviera se notabilizou pelas decorações temáticas do estabelecimento. Para o Natal, além do restaurante em si, a casa que fica acima do salão foi toda preparada para o evento, que contou com a presença da já famosa neve artificial do Baviera.

“Nós começamos a decorar o Baviera para o Natal como se fosse em nossa casa, pensando principalmente em nossos filhos pequenos. Após o primeiro ano percebemos que poderíamos colocá-lo, em alguns anos numa posição especial, como os grandes restaurantes de Natal de Hamburgo, Londres e Nova Iorque”, contou Márcio Borges, dono do Baviera.

A primeira edição do Sabores de Natal, concurso que premiou também ss restaurantes Aruá Gastronomia (prato salgado) e Cantina do Délio Batel (prato doce), integra a programação do Natal de Curitiba e é uma iniciativa do Instituto Municipal de Turismo (IMT) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel-PR).

Ao todo, 10 mil votos definiram os três vencedores entre os 33 participantes, estabelecimentos de Curitiba e Região Metropolitana. “Esse prêmio tão importante é o melhor presente de Natal que nossa família poderia receber e estamos emocionados com isso”, agradeceu Márcio.

Decoração campeã

Sob o tema “Candy Christmas – Uma Doçura de Natal”, a decoração deste ano transportou os visitantes para as clássicas confeitarias da Alemanha. O projeto une a nostalgia das tradições europeias com uma execução tecnológica impressionante:

A experiência no Baviera vai além da gastronomia clássica. O restaurante ocupa a antiga estrebaria de um palacete projetado pelo renomado engenheiro Eduardo Fernando Chaves — o mestre por trás de ícones como o Castelo do Batel.

Ao receber o prêmio de decoração, a Cantina Baviera reforça seu papel na valorização do patrimônio histórico e na revitalização do Centro de Curitiba, um dos focos da atual administração.

“Numa época de tanta ansiedade, de tantos desafios que a humanidade enfrenta, o Natal por si só resgata os valores que queremos transmitir aos nossos pequenos e às pessoas que amamos”, concluiu Márcio Borges.

Papai Noel do Baviera. Foto: Divulgação / Drogodrone

Reservas esgotadas para o Natal

Com as reservas para o jantar já esgotadas, a casa preparou uma solução esperta para receber o fluxo de visitantes. O novo espaço Palacete by Baviera, localizado no prédio anexo, funciona como uma área de espera de luxo e contemplação. Ao chegar sem reserva, o cliente recebe um pager eletrônico e é convidado a explorar o espaço.

O Baviera fica na Alameda Dr. Muricy, 1089 (esquina com Augusto Stellfeld). Almoço: 11h30 às 14h30 (estacionamento livre para clientes). Jantar: 18h às 00h (Segunda a segunda). Show de neve diariamente às 21h. Reservas pelo (41) 99542-0520.