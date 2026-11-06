Gastronomia

Restaurant Week começa em Curitiba com três opções de menus completos

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/11/26 15h50
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Opção de prato do restaurante La Mafia, participante do Curitiba Restaurant Week. Foto: Divulgação

A 32ª edição da Curitiba Restaurant Week começou nesta sexta-feira (6) e vai até o próximo dia 6 de dezembro. 47 restaurantes da capital paranaense participam do festival, que neste ano tem o tema “Brasil de Norte a Sul”. Os participantes criaram cardápios focados em ingredientes regionais e receitas tradicionais da culinária brasileira.

Os pratos são oferecidos em formato de menu completo, composto por entrada, prato principal e sobremesa, divididos em três categorias de preços fixos para almoço e jantar:

  • Menu Tradicional: R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar)
  • Menu Plus: R$ 89,00 (almoço) e R$ 109,00 (jantar)
  • Menu Premium: R$ 109,00 (almoço) e R$ 149,00 (jantar)
  • Menu Kids Week: R$ 39,90 (almoço ou jantar; a disponibilidade deve ser consultada no site do evento)

Segundo o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, o formato permite ao cliente conhecer novos estabelecimentos. “A Restaurant Week permite que o público conheça novos restaurantes, experimente diferentes propostas culinárias e tenha uma experiência gastronômica completa, sabendo antecipadamente quanto vai investir”, afirma.

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O evento arrecadará doações voluntárias para o Complexo Pequeno Cotolengo, instituição que acolhe pessoas com deficiências múltiplas. A contribuição sugerida é de R$ 2 a cada menu consumido.

Confira os restaurantes que já confirmaram a participação na 32ª Curitiba Restaurant Week:

Menu tradicional

  • Bergamotta Bar;
  • Coco Bambu – Park Shopping Barigui;
  • Coco Bambu – Shopping Crystal;
  • Gyozabar;
  • Neko Asian Bar;
  • Pede Thai Restobar;
  • Petit Château;
  • Tuk Tuk.

Menu plus

  • A Ostra Bêbada;
  • Aish Baladi – Gastronomia Árabe;
  • Aish Baladi – Shopping Palladium;
  • Anarco Empório e Restaurante – Batel;
  • Anarco Empório e Restaurante – Centro;
  • Armazém Colônia;
  • Avenida Paulista Curitiba;
  • Barceloneta Bar y Cocina;
  • Burratatá;
  • Cantina do Délio – Batel;
  • Cantina do Délio – Itupava;
  • Galeria Café Portfólio;
  • Grand Mercure Curitiba Rayon;
  • La Boca Bar y Cocina;
  • La Mafia Trattoria;
  • Le Mir Comida Árabe Curitiba;
  • Marie Vin & Bistrot;
  • Parmê Casa de Parmegianas;
  • Pecorino Bar & Trattoria Shopping Mueller;
  • Peruano Gastronomia;
  • Spaccio Gourmet;
  • Tropika Bar.

Menu premium

  • A Sacristia;
  • Ambe The Indian House;
  • Armazém Santo Antônio;
  • Barvinho;
  • Donna Taça;
  • Elegance Mercure;
  • Essen Biergarten;
  • Famiglia Caliceti Bologna;
  • Limoeiro Casa de Comidas;
  • Minamoto Sushi Bar;
  • Mustang Sally – Palladium;
  • Officina Restô Bar;
  • Olivença Cozinha Ibérica;
  • Restaurante Full Jazz;
  • Scavollo – Bigorrilho;
  • Swadisht Cozinha Indiana;
  • Thai Restaurante Thailandês.

Confira as descrições e fotos dos pratos no site do evento.

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