Restaurant Week começa em Curitiba com três opções de menus completos

A 32ª edição da Curitiba Restaurant Week começou nesta sexta-feira (6) e vai até o próximo dia 6 de dezembro. 47 restaurantes da capital paranaense participam do festival, que neste ano tem o tema “Brasil de Norte a Sul”. Os participantes criaram cardápios focados em ingredientes regionais e receitas tradicionais da culinária brasileira.
Os pratos são oferecidos em formato de menu completo, composto por entrada, prato principal e sobremesa, divididos em três categorias de preços fixos para almoço e jantar:
- Menu Tradicional: R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar)
- Menu Plus: R$ 89,00 (almoço) e R$ 109,00 (jantar)
- Menu Premium: R$ 109,00 (almoço) e R$ 149,00 (jantar)
- Menu Kids Week: R$ 39,90 (almoço ou jantar; a disponibilidade deve ser consultada no site do evento)
Segundo o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, o formato permite ao cliente conhecer novos estabelecimentos. “A Restaurant Week permite que o público conheça novos restaurantes, experimente diferentes propostas culinárias e tenha uma experiência gastronômica completa, sabendo antecipadamente quanto vai investir”, afirma.
O evento arrecadará doações voluntárias para o Complexo Pequeno Cotolengo, instituição que acolhe pessoas com deficiências múltiplas. A contribuição sugerida é de R$ 2 a cada menu consumido.
Confira os restaurantes que já confirmaram a participação na 32ª Curitiba Restaurant Week:
Menu tradicional
- Bergamotta Bar;
- Coco Bambu – Park Shopping Barigui;
- Coco Bambu – Shopping Crystal;
- Gyozabar;
- Neko Asian Bar;
- Pede Thai Restobar;
- Petit Château;
- Tuk Tuk.
Menu plus
- A Ostra Bêbada;
- Aish Baladi – Gastronomia Árabe;
- Aish Baladi – Shopping Palladium;
- Anarco Empório e Restaurante – Batel;
- Anarco Empório e Restaurante – Centro;
- Armazém Colônia;
- Avenida Paulista Curitiba;
- Barceloneta Bar y Cocina;
- Burratatá;
- Cantina do Délio – Batel;
- Cantina do Délio – Itupava;
- Galeria Café Portfólio;
- Grand Mercure Curitiba Rayon;
- La Boca Bar y Cocina;
- La Mafia Trattoria;
- Le Mir Comida Árabe Curitiba;
- Marie Vin & Bistrot;
- Parmê Casa de Parmegianas;
- Pecorino Bar & Trattoria Shopping Mueller;
- Peruano Gastronomia;
- Spaccio Gourmet;
- Tropika Bar.
Menu premium
- A Sacristia;
- Ambe The Indian House;
- Armazém Santo Antônio;
- Barvinho;
- Donna Taça;
- Elegance Mercure;
- Essen Biergarten;
- Famiglia Caliceti Bologna;
- Limoeiro Casa de Comidas;
- Minamoto Sushi Bar;
- Mustang Sally – Palladium;
- Officina Restô Bar;
- Olivença Cozinha Ibérica;
- Restaurante Full Jazz;
- Scavollo – Bigorrilho;
- Swadisht Cozinha Indiana;
- Thai Restaurante Thailandês.
Confira as descrições e fotos dos pratos no site do evento.