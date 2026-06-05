Regina Vogue chega às telas de cinema com dois lançamentos em 2026

A atriz e produtora Regina Vogue protagoniza um momento especial no cinema com duas estreias que consolidam sua trajetória no audiovisual paranaense. Reconhecida como ícone do teatro em Curitiba, ela é tema de um curta-metragem documental e integra o elenco de uma produção baseada no folclore brasileiro.

O primeiro lançamento é o curta-metragem “Regina”, dirigido pela cineasta e roteirista Bruna Steudel. O documentário percorre mais de cinco décadas da carreira da atriz, que é catarinense de nascimento, mas curitibana de coração, desde a juventude, quando fugiu com um circo aos 16 anos, até sua consolidação como uma das principais referências culturais do Paraná.

A produção estreou durante o Festival de Curitiba e realizou sessões de pré-estreia na Cinemateca de Curitiba. Filmado no palco do Teatro Regina Vogue, o documentário utiliza o espaço como elemento narrativo, conectando memória, arte e história pessoal da artista.

A trilha sonora reforça o universo artístico de Regina Vogue, com referências marcantes como a ópera “Carmen”. O curta conta ainda com participação do ator e diretor Maurício Vogue, filho da atriz, homenageado na edição deste ano do Festival de Curitiba.

Lenda da mula sem cabeça ganha as telas

Além do documentário biográfico, Regina Vogue aparece em “Vale da Lua – A Maldição da Mula sem Cabeça”, longa-metragem dirigido por Danilo Custódio. O filme foi exibido na Cinemateca de Curitiba no dia 22 de abril.

Com temática inspirada no imaginário popular brasileiro, a produção mistura suspense e fantasia ao explorar a lenda da mula sem cabeça. Regina Vogue participou da sessão especial de exibição e faz parte do elenco da obra realizada pela Na Real Cultural.

Os dois lançamentos ampliam a atuação da atriz em diferentes linguagens artísticas e destacam sua contribuição histórica para a cultura paranaense.