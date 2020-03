A maior feira de intercâmbio do mundo desembarca nesta terça-feira (10), em Curitiba. A Eduexpo reúne 100 instituições de ensino e representantes de universidades do exterior que vão falar sobre as possibilidades de estudar lá fora, com dicas e muita informação. A entrada é gratuita e o evento ocorre no Hotel Sheraton Four Points, no bairro Água Verde. São esperadas 15 mil pessoas.

A ideia do evento é dar oportunidade para quem deseja estudar no exterior e precisa tirar algumas dúvidas ou até mesmo conhecer a realidade do intercâmbio. Ainda na feira, estão programadas palestras de agências governamentais dos Estados Unidos, Canadá, França, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, explicando sobre os destinos, oportunidades de trabalho, acomodações, vistos, financiamentos, moeda, seguro de viagem e documentação.

“A feira tem como diferencial a presença dos diretores dos departamentos internacionais das instituições de ensino que auxiliam quem planeja a sonhada viagem de estudos no exterior”, ressalta Daniela Ronchetti, diretora da Eduexpo.

Crescimento para 2020 em intercâmbio

Os brasileiros estão buscando cada vez mais estudar um novo idioma até para qualificar o currículo profissional. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), 365 mil estudantes embarcaram para o exterior em 2018. Um dos motivos deste aumento na procura é financeiro.

Os valores para um estudo longe de casa diminuiu e o planejamento pode auxiliar neste sonho. “Com planejamento, o intercâmbio cabe em todos os bolsos. É possível fazer um curso de inglês na multicultural Toronto, de quatro semanas, por 12 prestações de R$ 280,00, incluindo taxas de matrícula e materiais didáticos. Quem optar por Dublin, capital da Irlanda, vai encontrar na Eduexpo um curso de inglês de seis meses e meio com uma semana de residência estudantil, mais taxa de matrícula, materiais didáticos e transfer por 12 parcelas de R$ 1.186,00”, comenta Daniela.

Saiba tudo sobre intercâmbio. Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS – CURITIBA

16h30min às 17h – EducationUSA

5 passos para estudar nos Estados Unidos : Nesta palestra é possível tirar dúvidas sobre o processo de candidatura para faculdades e universidades americanas e a possibilidade de obtenção de bolsas de estudos com um orientador do EducationUSA, fonte oficial do governo americano.

17h10min às 17h40min – Campus France

Oportunidades de estudos na França: Apresentação de oportunidades de estudo na França, com foco no programa “Bienvenue En France”.

18h30min às 19h – Embry-Riddle Aeronautical University

Aviação, espaço e além: Como a ERAU pode ajudar você a chegar lá: As carreiras no setor aeronáutico estão crescendo e a universidade Embry-Riddle Aeronautical apresentarecursos disponíveis para uma jornada de sucesso na área. A palestra aborda diferentes cursos, possíveis carreiras após a graduação e oportunidades de ajuda financeira para estudar nos Estados Unidos.

19h10min às 19h40min – Study in Korea (Centro Educacional Coreano)

Estude na Coreia: Tudo o que é preciso saber sobre estudar na Coreia. Vantagens e oportunidades de estudo no País.

19h50min às 20h20min – Governo do Canadá

Educação no Canadá: Dúvidas, curiosidades e informações importantes sobre o sistema de educação do Canadá, destino mais procurado por brasileiros há 14 anos.

Serviço

Quando? Curitiba, 10 de março (terça-feira), das 16h às 21h.

Onde? Hotel Sheraton Four Points, Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde.

Quanto? A entrada é gratuita.

Mais informações e inscrições pelo site da Eduexpo.