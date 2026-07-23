Desafio online

Quebra-cabeça: quanto tempo você leva para montar este famoso quadro?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 23/07/26 12h02
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Quebra cabeça Van Gogh
Entre as diversas opções de quebra-cabeça gratis na Tribuna, está o quadro A Noite Estrelada, de Van Gogh. Foto: Reprodução/Tribuna do Paraná.

O quebra-cabeça grátis é uma excelente opção para quem busca exercitar o cérebro e aliviar o estresse acumulado durante o dia. Essa modalidade atrai milhares de jogadores por combinar raciocínio visual, paciência e percepção espacial em uma experiência simples, acessível diretamente pelo navegador sem a necessidade de downloads. Entre os desafios, o famoso quadro Noite Estrelada, de Van Gogh.

Montar as peças nos lugares certos exige atenção aos detalhes, o que ajuda a desligar a mente dos estímulos externos e das obrigações diárias. Funciona como uma pausa estratégica para recuperar o foco, permitindo que o cérebro trabalhe a memória e a concentração de forma leve e sem pressa.

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Com apenas alguns minutos diários, o hábito de jogar quebra-cabeça estimula a agilidade mental e proporciona uma agradável sensação de conquista a cada imagem concluída. É um exercício cognitivo prático que se encaixa facilmente em qualquer intervalo da sua rotina.

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A plataforma de jogos da Tribuna do Paraná reúne diversos desafios gratuitos para testar suas habilidades a qualquer hora. Além do divertido quebra-cabeça, você encontra no site modalidades clássicas como Sudoku, Caça-Palavras, Campo Minado, Memória, Senha, Aranha e Encaixa.

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