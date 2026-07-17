Troque o feed por um bom desafio: Como decifrar o segredo do Sudoku

Se você gosta de colocar o raciocínio lógico à prova, o Sudoku é o passatempo ideal. O clássico jogo de números desafia a concentração e a estratégia, com o objetivo de completar a grade sem repetir os algarismos nas linhas, colunas e blocos.

Agora, você pode jogar gratuitamente sempre que quiser na página de jogos da Tribuna do Paraná.

Reconhecido como um dos passatempos mais populares do mundo, o Sudoku é uma ótima opção para fazer uma pausa na rotina, exercitar a mente e testar suas habilidades. Basta acessar a página, escolher o nível de dificuldade e começar o desafio.

Além do Sudoku, a Tribuna do Paraná também oferece outros jogos gratuitos, como Caça-Palavras, Campo Minado, Quebra-Cabeça, Memória, Senha, Aranha e Encaixa. Escolha o seu favorito e divirta-se.