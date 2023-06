No Zapata Mexican Bar, a quarta-feira é pra mulherada! La Quarta das Muchachas é um open de vinhos exclusivo para mulheres. A promoção inclui opções de vinhos tintos, brancos, rosés, e, ainda, sangria e clericot. A seleção feita pela casa traz vinhos argentinos, chilenos e portugueses.

O evento é válido das 19h às 22h30, com valor de R$ 89 por pessoa. E as participantes ainda ganham um brinde exclusivo: uma taça de acrílico personalizada do evento. La Quarta das Muchachas vale a partir de duas mulheres, sendo necessário que todas na mesa optem pela promoção.

O Zapata Mexican Bar fica na R. José Sabóia Cortês, 383 – Centro Cívico, Curitiba. Reservas: (41) 99198-2764. Obs. As ações não são cumulativas com outras promoções.

Sobre o Zapata Mexican Bar

Inaugurado em 2007 pelo empresário Marcio Brasil no Bairro Centro Cívico, em Curitiba, o Zapata Mexican Bar é sucesso com um novo conceito em gastronomia mexicana e noites latinas. Hoje a rede conta com uma filial no bairro Água Verde e quatro taquerias em shoppings da cidade.

Serviço

Zapata Mexican Bar Centro Cívico

R. José Sabóia Cortês, 383 – Centro Cívico, Curitiba.

Reservas e informações pelo WhatsApp (41) 99198-2764

