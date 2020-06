Uma das classes mais atingidas com a o fechamento de bares, restaurantes e casas noturnas do Brasil foi a dos músicos. Em Curitiba, não foi diferente. Para tentar dar aquela ajuda bacana para esta verdadeira legião de talentos, o publicitário Leandro Penia teve uma ideia. O projeto Cantando Junto pretende arrecadar fundos para ajudar essa turma e oferece como incentivo um prêmio bem inusitado.

Quem contribuir para o Cantando Junto vai concorrer a um super show de aniversário em 2021. Funciona assim: Todos os doadores vão receber um código para participar do sorteio que será realizado no dia 31 de julho. Neste sorteio, o ganhador poderá escolher o local e a banda (composta por até 10 músicos cadastrados no projeto) para uma sua festa de aniversário no ano que vem.

A doação mínima é de R$ 20 e pode ser feita diretamente no site do projeto. É necessário ter cadastro no PicPay (alias, falando em cadastro no PicPay, que tal dar uma olhadinha no Projeto Apoie a Tribuna? Clique aqui neste link e saiba como apoiar o jornalismo mais curitibano da cidade).

A ideia

O projeto social Cantando junto é uma forma de amenizar o prejuízo causado pelo cancelamento de tantos shows e apresentações musicais desde o início da pandemia do coronavírus. “Eu conheço alguns músicos profissionais que estão passando bastante necessidade, pois eles trabalham exclusivamente com música em bares e casas de show”, contou Leandro.

“Como ano que vem eu farei 30 anos, pensei: eu poderia pagar um cachê antecipado agora para esses músicos que eu conheço, para dar uma força financeira para eles, pedindo somente que toquem na minha festa de aniversário ano que vem. No dia seguinte, pensando ainda sobre isso, veio a ideia de fazer uma rifa. A ideia nasceu pronta: faríamos o cadastro dos músicos e o prêmio: uma banda para tocar na festa de aniversário do ganhador em 2021”, explicou o idealizados do projeto.

Leandro levou a ideia para um grupo de amigos, que abraçou a causa junto com ele. “Chamei alguns amigos: diretor de arte, redator, programador, advogada etc. Daí consegui fazer uma parceria com instituto para cuidar da questão administrativa do projeto – com a ajuda deles, não haverá tributação sobre o valor arrecadado, pois o instituto é isento. Com tudo isso, colocamos o projeto de pé”.

Todos os doadores receberão um código para participarem do sorteio que será realizado no dia 31/07/2020, em transmissão ao vivo pelo do projeto – @cantandojunto. A ação (completamente solidária) vem ganhando simpatizantes todos os dias pelas redes sociais.

É músico e precisa de ajuda?

Você que é músico e ainda não faz parte do projeto, pode entrar em contato com os administradores. É preciso ser músico profissional em Curitiba ou RMC, não possuir outra fonte de renda formal, morar na Grande Curitiba e estar disponível para tocar voluntariamente na festa do ganhador da rifa.

Acesse o site do projeto Cantando Junto e saiba mais.

Veja o vídeo abaixo e tire suas dúvidas sobre como ajudar e participar.

