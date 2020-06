A celebração que marca a chegada do inverno na região central de Curitiba vai ser comemorada de uma maneira diferente este ano, devido a pandemia de novo coronavírus. Em sua oitava edição, o Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba começa nesta quinta-feira e movimenta diversos estabelecimentos, até o dia 5 de julho. Promovido por empresários da região, esse ano o tema “Viva a Cultura do Inverno” traz as particularidades da estação mais fria do ano, com toda sua programação cultural on-line.

Ao todo, serão mais de 40 atrações entre shows de música, bate-papos sobre turismo, gastronomia, cidade e moda, e oficinas, transmitidas pela internet. A abertura oficial acontece hoje, às 19 h, com o show do grupo “Choro e Seresta” no canal da Rede Empresarial do Centro Histórico no Youtube, e pelo Facebook.

Além da abertura, os dez dias do festival prometem ser recheados de entretenimento e atividades culturais, como o encontro on-line promovido pelo restaurante Nonna Giovanna, que vai ensinar o público a fazer o famoso “molho da casa”, um sucesso nos anos 90. Já o Hotel Blumenau, fará quatro bate-papos sobre viagens, especialmente para quem quer vir para Curitiba. E a música, é claro, terá um espaço especial. Serão diversas lives dos mais variados ritmos como MPB, música clássica, samba e jazz.

Oficinas e jogos

Em parceria com o Museu Paranaense, o Festival também oferecerá de forma on-line jogos e desenhos para colorir. E os pais ainda poderão escolher entre oficina de brinquedos e bolhas e os momentos de contação de histórias pelo Youtube.

Além das histórias, também acontecerão lives com bate-papos sobre produção cultural, fotografia, arquitetura, literatura paranaense, e psicanálise e cinema.

O encerramento oficial do festival acontece no dia 05 de julho, com a Orquestra à Base de Cordas do Conservatório de MPB de Curitiba, no canal do youtube da Rede empresarial do Centro Histórico.

Gastronomia

Na área gastronômica os estabelecimentos associados vão oferecer pratos da estação e combos promocionais, com descontos que poderão ser aproveitados por take away, delivery e atendimento presencial nos locais que estarão abertos obedecendo decreto da Prefeitura Municipal de Curitiba, de segurança e prevenção à covid-19.

Prepararam promoções para os clientes os restaurantes: A Caiçara, Oriente Árabe, Palco dos 5 Sentidos, Tempo Café Gastronomia; a loja Boulle e a Barbearia Rei Trajano. As vantagens vão de 10% de desconto nos serviços da barbearia e nas compras na Boulle, por exemplo, a 20% de desconto no Balaio de Gato e Colab e até uma sobremesa gratuita na compra de uma Raclette no Palco dos 5 Sentidos.

Os combos, em sua maioria de gastronomia, iniciam com valores a partir de R$ 39 – um chope Brahma + um Astrodog + bolinho de aipim com queijo no Jokers, por exemplo. Oriente Árabe também trabalha com combos completos para duas pessoas. Além deles Bella Vivenda, A Caiçara, Tempo Café Gastronomia, Palco dos 5 Sentidos e Nonna Giovanna trazem delícias perfeitas para serem aproveitadas nos dias de frio. Sopas, massas, barreado, entrevero de pinhão são algumas opções.

Serviços

8º Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba

Quando: De 25 de junho a 05 de julho

Onde: Em estabelecimentos do Centro Histórico de Curitiba

Confira a programação completa: Portal do Festival de Inverno ou pelo Facebook



Confira os combos e promoções do Festival de Inverno 2020:

EMPRESA COMBO VALOR FORMATO DE ENTREGA FUNCIONAMENTO

A CAIÇARA R. Dr. Claudino dos Santos, 90 – São Francisco(41) 3324-9755 Combo 1 Bolinho de Siri + Linguini ao molho de camarões ou veg + Cerveja Colorado Ribeirão Lager ou taça de vinho Olaria (disponível somente para consumo no local) R$ 59,00 Consumo no localoutake awayoudelivery (valor de taxa de entrega conforme local) Qua a Sex das 19h às 22hSab e Dom das 12 às 15h

atendimento local e delivery A CAIÇARA R. Dr. Claudino dos Santos, 90 – São Francisco(41) 3324-9755 Combo 2 Pirão de peixe + barreado individual + Cerveja Colorado Ribeirão Lager R$ 59,00 Consumo no localoutake awayou delivery (valor de taxa de entrega conforme local) Qua a Sex das 19h às 22hSab e Dom das 12 às 15h

atendimento local e delivery A CAIÇARA R. Dr. Claudino dos Santos, 90 – São Francisco(41) 3324-9755 20% de desconto no barreado10% de desconto nas moquecas Consumo no local Qua a Sex das 19h às 22hSab e Dom das 12 às 15h BARBEARIA REI TRAJANOR. Trajano Reis, 210 – São Francisco(41) 3053-2703 Combo corte + barba R$ 60,00 Atendimento no local com agendamento Seg a Sab10h às 20h(Com horário marcado) BARBEARIA REI TRAJANOR. Trajano Reis, 210 – São Francisco(41) 3053-2703 Desconto de 10% nos serviços. Atendimento no local com agendamento Seg a Sab10h às 20h

(Com horário marcado) BELLA VIVENDAR. São Francisco, 184 – Alto da Glória(41) 3154-3380 Combo Entrevero de pinhão + 1 fatia de Torta Banoffi R$ 59,00 Delivery(Entrega Gratuita nas regiões São Francisco, Centro, Centro Cívico, São Lourenço e Boa Vista. Demais bairros consultar valor) Seg a Sab das 10h às 14h

Somente delivery.

(somente durante o festival) BOULLEAv. Jaime Reis, 107 loja 08Galeria Arcadas de São Francisco 41 9989-8396 Desconto de 10% nas compras antecipadas.

Vale compras no site: boulle.com.br até 05/07 Atendimento agendado Ligar previamente para agendar um horário de segunda a sexta das 10h às 18h e sábado das 9h às 13h

HOTEL BLUMENAUR. Inácio Lustosa, 161 – São Francisco(41) 3224-8777 Home Office no HotelÁgua e Bolo do dia de Cortesia R$ 10/horaMínimo 4h

Venda somente pelo site Consulte o Hotel para disponibilidade de datas e horários*Válido para os meses de Junho e Julho de 2020 todos os dias das 7h às 23h HOTEL BLUMENAUR. Inácio Lustosa, 161 – São Francisco(41) 3224-8777 Diária para casal R$ 90,00



Venda somente pelo site para disponibilidade de datas*válido de Junho a Dezembro/2020 todos os dias das 7h às 23h HOTEL BLUMENAUR. Inácio Lustosa, 161 – São Francisco(41) 3224-8777 Diária Apartamento Triplo R$ 120,00



Venda somente pelo site Consulte o hotel para disponibilidade de datas*válido de Junho a Dezembro/2020 todos os dias das 7h às 23h JOKERSR. São Francisco, 164 – Centro(41) 3324-2351 Combo 1 chopp Brahma 500mll + 1 Astrodog + Bolinho de Aipim com queijo R$ 39,00 Take Away Seg das 11h30 às 15h

Terça a Sab

das 11h30 às 15h e das 16h às 22h JOKERSR. São Francisco, 164 – Centro(41) 3324-2351 Desconto de 50% válido apenas das 18h às 20h30

válido até dia 05/07 Consumo no local Seg das 11h30 às 15h

Terça a Sab

das 11h30 às 15h e das 16h às 22h NONNA GIOVANNAR. São Francisco, 134 – Centro(41) 3022-4653 Combo Talharim com molho à moda da casa (tiras de alcatra ao molho) + pudim de leite condensado. R$ 59,00 Delivery ouTake Away(Entrega gratuita até 6km. Para outros bairros consultar valor) Seg a Sex, das 11h30 às 14:30

Sáb das 11h30 às 15h ORIENTE ÁRABER. Kellers, 95 – São Francisco Combo 1 – Árabe completo para 2 pessoas.Pratos frios: 150g de Kibe cru, tabule, coalhada seca, hommus, babaganuch e 2 pães árabes.Prato quentes: 150g de arroz com lentilhas, 150g de arroz com aletria, 1 kafta, 1 espeto de alcatra, 3 kibinhos, 3 sfihinhas, 1 abobrinha Recheada.Vinho Gralha Azul Merlot 375 mlSobremesa 2 unidades de folhado de nozes Delivery: de R$ 179,30por R$ 159,90

Take away: de R$ 179,30por R$ 149,90 Delivery(taxa de entrega inclusa para todos os bairros) ouTake away DeliveryTerça a sábado, das 11h Às 22h e domingos das 11h Às 15h



Take away Terça a domingo, das 11h às 15 h.Terça à sábado das 19h às 22h. ORIENTE ÁRABER. Kellers, 95 – São Francisco Combo 2 . Vegano Delivery – completo para 2 pessoas.2 kibes veganos, 300g de arroz com lentilhas, 4 falafel, 150g tabule, 100g hommus e 2 pães árabes + 2 folhados de nozes + 1 vinho Angustifólia Merlot 375ml Delivery(taxa de entrega inclusa para todos os bairros) ouTake away DeliveryTerça a sábado, das 11h Às 22h e domingos das 11h Às 15h



Take away Terça a domingo, das 11h às 15 h.Terça à sábado das 19h às 22h. ORIENTE ÁRABER. Kellers, 95 – São Francisco 20% de desconto no

rodízio árabe Consumo no local Almoço

11h às 15h de terça a domingoJantar

terça a sábado das 19h às 22h. PALCO DOS 5 SENTIDOSR. Barão do Rio Branco, 438 – Centro(41) 99889-0259 Combo Sopa do dia com torradas + garrafa de vinho merlot 375ml Vinícola Araucária + mini azeite temperado (0,01 acidez). R$ 59,00 Delivery(Entrega Gratuita para a região do Centro Histórico. Demais regiões consultar valor)ouTake AwayouConsumo Local Atendimento local e delivery:Terça à sábado, das 19h às 22h. PALCO DOS 5 SENTIDOSR. Barão do Rio Branco, 438 – Centro(41) 99889-0259 Compre e ganhe: peça uma raclette e ganhe uma curitibana de galocha Consumo no local Terça à sábado, das 19h às 22h. TEMPO CAFÉ GASTRONOMIAR. Paula Gomes, 13 – São Francisco41 9566-7385 Combo para 2 pessoasMousseline de Aipim, Carne de Sol e Pinhão + 1 growler de 1L de Swamp Hopbite IPA R$ 59,00 Delivery(Entrega Gratuita para a região São Francisco e Centro. Demais regiões consultar valor) Seg à Sab das 10h às 21h. TEMPO CAFÉ GASTRONOMIAR. Paula Gomes, 13 – São Francisco41 9566-7385 20% de desconto nos pratos selecionados Entrega delivery Seg à Sab das 10h às 21h.

