A programação das lives deste final de semana está em clima de Festa Junina. Nesta sexta-feira (19), o Padre Reginaldo Manzotti traz o “Arraiá do Seu Vigário”, às 19h, com muita música, diversão e com participações especiais. Elba Ramalho e Amado Batista também se apresentam no mesmo dia.

No primeiro dia do inverno, sábado (20), a programação conta com Belo, Rionegro & Solimões e a volta de Ivete Sangalo.

Já no domingo (21), o Festival 360, que acontece às 13h, recebe grandes nomes do sertanejo como, Jorge e Mateus e João Bosco e Vinícius.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (19)

19h – Padre Reginaldo Manzotti pelo YouTube

20h – Gustavo Mioto pelo YouTube

20h – Paraná pelo YouTube

20h – Elba Ramalho pelo YouTube

20h – Dead Fish pelo YouTube

20h30 – Jorge Aragão pelo YouTube

21h – Vintage Culture pelo Twitch

22h45 – Amado Batista pelo YouTube

Sábado (20)

15h – Belo pelo YouTube

15h – Amigos Sertanejos pelo YouTube

16h – João Rock e Você com Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e muito mais pelo YouTube

17h – Israel Novaes pelo YouTube

17h – Rionegro & Solimões pelo YouTube

17h – Dennis DJ pelo YouTube

18h – Chimarruts pelo YouTube

19h – Jards Macalé pelo YouTube

20h – Gilberto Gil e IZA pelo YouTube

20h – Gino & Geno pelo YouTube

20h – Furacão 2000 pelo YouTube

22h – Ivete Sangalo pelo YouTube

Domingo (21)

13h – Festival 360 com Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e muito mais. Pelo YouTube

13h30 – Michel Teló pelo YouTube

14h – Guilherme e Santiago pelo YouTube

14h – Rick e Ricardo pelo YouTube

15h – Léo Santana pelo YouTube

15h – Geraldinho Lins pelo YouTube

17h – Henrique & Diego pelo YouTube

17h – Planta & Raiz pelo YouTube

18h – Live Chalezinho – Nosso Sertanejo com Du Monteiro, Breno Gontijo, Matheus Ianc, DJ Thales Britto e Dj Vava pelo YouTube

