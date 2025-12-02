Presépio gigante e cantata encantam fiéis no Alto da Glória

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reuniu uma multidão na noite de sábado (29/11) para a Grande Abertura do Natal de Luz, um evento que já virou tradição na capital paranaense.

Quem passou pela Praça Portugal pôde conferir o impressionante presépio gigante que foi inaugurado e abençoado durante a cerimônia. A programação seguiu com a Santa Missa e a primeira Cantata de Natal do ano, apresentada pelo Kanthus Grupo Vocal, que encantou todos os presentes.

O Santuário expandiu a iluminação natalina para os fundos da Igreja e reforçou os pontos de luz na Praça Portugal, transformando todo o espaço em um verdadeiro cenário mágico que respira o espírito do Natal.

Durante a inauguração, o missionário redentorista padre Joaquim Parron destacou a importância de apresentar a imagem do Menino Jesus já na abertura. “Por ser um presépio gigante e expositivo, muitas pessoas que vêm de outras cidades desejam fotografar com o Menino Jesus. Por isso, antecipamos a colocação da imagem já na abertura deste ano”, revelou.

Em 2024, mais de 100 mil pessoas visitaram o Santuário e o presépio durante o período natalino. Para 2025, a expectativa é ainda maior. O presépio gigante está aberto para visitação diariamente, com entrada gratuita, na Praça Portugal, em frente ao Santuário.

E para quem quer entrar no clima natalino de forma solidária, dentro do Santuário está a Árvore Solidária, uma iniciativa super especial. Os visitantes podem escolher um anjinho da árvore e doar um brinquedo novo para crianças da periferia de Curitiba. A meta é ambiciosa: arrecadar cinco mil presentes neste ano. As doações podem ser entregues diretamente no Santuário até o dia 24 de dezembro.

Cantatas de Natal

Quer mais Natal? Anote aí a programação das próximas Cantatas:

– 14/12 (domingo) às 20h com o DJ Juninho

– 20/12 (sábado) às 20h15 com a Orquestra de Cordas do Iguaçu

Todas as apresentações acontecem no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Portugal, s/n, Alto da Glória. A entrada é gratuita.