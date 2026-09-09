O que fazer no pós-feriado? Curitiba tem Zé Ramalho, cinema coreano, samba e teatro até sexta (11)

Para esta semana, Curitiba reúne uma programação cultural variada, com opções gratuitas e atrações pagas em diferentes espaços da cidade no pós-feriado. Entre os destaques estão a estreia da peça “Cão Vadio”, da Trupe Ave Lola, a abertura do Korean Film Festival (KOFF) e a roda de samba com Maytê Corrêa.

A agenda até sexta-feira (11) também tem shows de Zé Ramalho, uma celebração a Belchior, apresentações de rock, música eletrônica e espetáculos teatrais. Na gastronomia, o Festival do Torresmo Day movimenta o fim de semana com entrada gratuita e programação musical.

Confira, a seguir, a agenda cultural de Curitiba desta quarta-feira (9) a sexta-feira (11):

Quarta-feira (09/09/2026)

Estreia da Peça “Cão Vadio”

Espetáculo teatral da Trupe Ave Lola. A peça apresenta personagens que vivem às margens da sociedade, enfrentando questões atuais como migração, violência, intolerância e dificuldade de comunicação.

Onde: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco).

Quando: Temporada de 9 a 20 de setembro. Estreia nesta quarta, às 20h.

Entrada gratuita

Quinta-feira (10/09/2026)

Roda de Samba com Maytê Corrêa

Apresentação gratuita de samba com Maytê Corrêa, que é cantora e compositora, graduada em Música pela UNESPAR. Seu álbum Deixa o Samba Ir reúne sambas inéditos de mestres como Arlindo Cruz, Ratinho e Toninho Nascimento, com DVD lançado em 2017 com participação de sua madrinha Leci Brandão.

Onde: CMPB (Conservatório de Música Popular Brasileira).

Horário: 19h00.

Entrada gratuita

Korean Film Festival (KOFF)

Abertura e exibição do longa-metragem The World of Love nesta quinta. Até o dia 16 de setembro, a programação inclui oito longas-metragens da Mostra Não-Competitiva, três longas da Mostra Especial Anos 1960 e oito curtas-metragens da Mostra Não-Competitiva.

Horário: Cerimônia de abertura às 18h30 e filme às 19h00.

Onde: Cine Guarani (Av. Rep. Argentina, 3430 – Portão).

Entrada gratuita com retirada de ingressos 30 minutos antes da sessão

Sexta-feira (11/09/2026)

Show de Zé Ramalho

Cantor faz apresentação intimista no Cine Lido com os maiores sucessos da carreira. Clássicos como “Chão de Giz”, “Frevo Mulher”, “Sinônimos”, “Garoto de Aluguel”, “Avôhai” e “Admirável Gado Novo” devem entrar na setlist.

Horário: 22h00.

Onde: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro).

Ingressos: a partir de R$ 220,00 pelo site TicketMaster

Show do Vocal Baobá – Espetáculo “Raízes”

Apresentação do grupo vocal feminino com repertório de MPB. Com um repertório variado que traz composições representativas do cancioneiro do Brasil, o espetáculo convida o público a refletir sobre as raízes que sustentam diferentes formas de ser.

Horário: 20h00.

Onde: Teatro do Paiol (Rua Coronel Zacarias, 51 – Prado Velho).

Ingressos esgotados

Peça “CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente”

Em atuação solo, Danielle Winits protagoniza uma história de crítica social e reflexão sobre empatia, capitalismo, relações humanas, cultura de massa e o papel da mulher na sociedade. A obra é adaptada do texto de Jane Wagner.

Quando: sexta-feira e sábado (12), às 20h.

Onde: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517).

Ingressos: a partir de R$ R$101,70 pelo DiskIngressos.

Música Eletrônica com Antdot

Apresentação de Afro House com o projeto Dawn Patrol. O evento ainda terá a participação de Bakkasounds, PH MDias e DJ Argenta.

Horário: a partir das 23h.

Onde: Club Vibe (Rua Desembargador Motta, 2311 – Batel).

Ingressos: a partir de R$ 80,00 pelo BlueTicket

Show de Still Eighteen:

Banda canadense de rock alternativo toca sucessos como Queen, Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hendrix e Tom Petty, além de músicas autorais.

Horário: 22h00.

Onde: Toscana Restaurante Show (Avenida Manoel Ribas, 5761 – Cascatinha).

Ingressos: pelo BandsInTown.

Celebração a Belchior

Show em homenagem ao artista idealizado por André Abreu.

Horário: 21h.

Onde: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).

Ingressos: a partir de R$ 101,70 pelo DiskIngressos.

Peça “A Insustentável Leveza do Ser”

Dirigido por Bruno Fiani e inspirado no clássico de Milan Kundera, o espetáculo discute amor e sexo, monogamia e liberdade, destino e acaso.

Horário: sexta e sábado (12), às 20h.

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha).

Ingressos: a partir de R$ 30,00 pelo DiskIngressos.

Festival do Torresmo Day

Evento com gastronomia variada com foco em torresmo, chopp gelado, espaço kids e mais de 10 bandas ao vivo.

Quando: De 11/09 a 13/09.

Onde: Shopping Boulevard (BR-116, 16303)

Entrada gratuita