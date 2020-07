Uma taça de vinho derrubada acidentalmente, a urina do animal de estimação ou simplesmente a poeira que os sapatos trazem da rua todos os dias. O tipo de sujeira a que os tapetes recebem influenciam a forma e a frequência com que eles devem ser lavados ou limpos em casa, mas como saber qual a melhor maneira de fazer esta limpeza?

De acordo com Jackson Charles Solbatovic, proprietário da empresa de higienização de tapetes Riganti, caso o tapete não tenha passado por um evento como a urina de um animal, uma lavagem completa com uma empresa especializada pode ser feita a cada ano, como manutenção do acessório. No entanto, a limpeza na residência deve ser feita a cada 15 dias para garantir a durabilidade e para manter a pelagem vistosa.

Na hora de fazer esta limpeza, a melhor maneira, segundo o especialista, é começar o processo com o aspirador de pó. Além disso, “pelo menos uma vez por mês é preciso tirar o tapete do lugar e limpar o chão onde ele fica, pois costuma acumular muita poeira embaixo”, diz.

Depois de aspirar a poeira, a limpeza pode ser feita com um pano umedecido na água com detergente neutro ou então elaborar uma solução com 250 ml de água, 250 ml de vinagre branco e três gotas de detergente com pH neutro. “Essa solução é bem simples e vale para qualquer tipo de tecido ou mancha, independente do tapete, se for pelo alto ou baixo, se for manual ou industrializado”, explica Jackson, enfatizando que, caso não seja suficiente para remover manchas, a solução não danifica o tapete.

“Não aconselho o uso de outros produtos tira manchas. Quase todos os produtos podem danificar e manchar o tapete, químicos como os clareadores, são muito eficazes na limpeza em geral, mas podem danificar o tapete, porque a pessoa não consegue homogeneizar o produto na superfície em casa. Ela concentra o produto na mancha, e isso clareia ou escurece o tecido, e aquela parte vai destoar do restante”, enfatiza.

É justamente pela dificuldade no manuseio e na retirada do excesso da água que os especialistas em geral recomendam que a lavagem dos tapetes não seja feita em casa. Se um tapete seco pesa entre 20 e 30 kg, quando está encharcado ele pode pesar até 100 kg, segundo André Marques Da Rita, da Pazyryk Tapetes, especializada em limpeza e restauração. “Dependendo da pelagem, da qualidade e do tamanho do tapete, ele pode levar até uma semana para secar, mesmo depois de centrifugado”.

Os riscos de manchar a peça

Se a água com detergente ou sabão neutro não for removida o máximo possível, durante a secagem os resquícios podem aparecer. Além disso, a não secagem adequada facilita a proliferação de bactérias e de odores indesejados no tapete. Se o tapete for limpo em casa com os produtos errados, mesmo a lavação pode não conseguir remover as manchas.

É esse o principal equívoco cometido por quem tem tapete em casa, segundo Jackson. “O tapete nas medidas padrões pesa muito, não seca direito mesmo em um dia de muito sol, a água escorre de maneira não uniforme, ele fica manchado e a chance de ficar com odor é muito grande. As pessoas tentam lavar para economizar dinheiro, mas o custo da lavagem perto do dano do tapete é baixíssimo”, opina.