Curitiba terá muito Rock com Pitty, Cachorro Grande, Social Distortion e mais; Programe-se

A agenda cultural de Curitiba entre 14 e 15 de novembro de 2026 reúne atrações musicais, espetáculos de dança e feiras tradicionais na capital paranaense. O destaque do fim de semana é a estreia de novas músicas da cantora baiana Pitty no Igloo Super Hall.
A programação artística atrai moradores e turistas com shows e festivais. No Igloo Super Hall, o show da cantora Pitty ocorre neste sábado (14), às 22h, com ingressos à venda no site da DiskIngressos. A agenda na cidade também conta com a apresentação da banda curitibana Jovem Dionisio no Cine Lido na sexta-feira (13), às 22h, com bilhetes disponíveis na Ticketmaster Brasil.
Os fãs de diferentes gêneros musicais encontram opções como a turnê “Tava Escrito: O Reencontro Histórico” de Xande de Pilares e Grupo Revelação no sábado (14), às 20h, no Complexo Durival de Britto. Ingressos aqui.
Na Arena da Baixada, o Festival Histórias reúne nomes da música sertaneja no mesmo dia, com abertura dos portões às 14h. O rock internacional marca presença com o show da banda Social Distortion no domingo (15), enquanto o Cachorro Grande realiza apresentação no Stage Garden na sexta-feira (13). Ingressos aqui.
Espetáculos e atrações no Paraná
A dança e o teatro ocupam os palcos curitibanos com o Balé Teatro Guaíra apresentando o espetáculo “Cartografia da Memória” nos dias 14 (às 20h30) e 15 de novembro (às 18h) no Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto). O 41º Festival de Dança Curitiba ocorre nos dias 14 e 15 no Grande Auditório do Canal da Música, com entrada gratuita mediante doação solidária, complementado pelas apresentações da Cia Favelinha e a Disputa Nervosa Nacional no dia 14.
Entre as feiras e exposições, a 10ª edição do Curitiba Custom Day reúne carros antigos, hot rods, motos custom, rock e gastronomia nos dias 14 e 15 no Bosque São Cristóvão, no bairro Santa Felicidade. O Museu Oscar Niemeyer (MON) recebe os últimos dias de visitação da 16ª Bienal Internacional de Curitiba até domingo (15), com destaque para as obras de Chiharu Shiota. No esporte, o Santander Maratona de Curitiba 2026 tem prova principal no domingo (15), a partir das 5h, com largada no Centro Cívico, enquanto a Expo Maratona ocorre no MON de quinta (12) a sábado (14).