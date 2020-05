As pistas de carrinhos de rolimã do Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, e da Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba, foram reformadas com novo asfalto. Ambas as estruturas estão prontas pra receber o público assim que os parques de Curitiba forem liberados para o público após a pandemia do coronavírus – neste momento, a população deve ficar em casa para evitar o contágio da covid-19.

publicidade

ustamente por isso, as duas pistas recém-reformadas estão fechadas desde 27 de março para que se evite aglomeração e contato entre as pessoas, evitando a propagação no novo coronavírus.

LEIA MAIS – Projeto que proíbe lavar calçadas com água potável não avança na Câmara de Curitiba

Pista do Parque São Lourenço com piso novo. Foto: Pedro Ribas / Prefeitura de Curitiba

No Parque São Lourenço, um dos maiores de Curitiba, a pista de rolimã tem 320 metros de extensão por 7 metros de largura. Com uma nova camada de asfalto, a ideia foi oferecer mais segurança aos praticantes. O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, entretanto, reforça o pedido para que quem curte se divertir nas pistas tome a devida ateção com segurança, com uso de capacete e outros equipamentos de segurança, quando as pistas forem liberadas após a pandemia.

“O tempo da pandemia e de isolamento social vai passar e, quando a normalidade estiver retomada, os curitibanos encontrarão a cidade bem-cuidada. A obra no São Lourenço traz melhorias para uma área de lazer e convivência muito frequentada por apreciadores do esporte”, relatou o secretário Rodrigo Rodrigues.

VIU ESSA? – Quarta-feira tem alerta de tempestade e quinta o frio chega com força a Curitiba

Pista do Parque São Lourenço com piso novo. Foto: Pedro Ribas / Prefeitura de Curitiba Pista de rolimã reformada na Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba. Foto: Pedro Ribas / Prefeitura de Curitiba Pista do Parque São Lourenço com piso novo. Foto: Pedro Ribas / Prefeitura de Curitiba Pista de rolimã reformada na Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba. Foto: Pedro Ribas / Prefeitura de Curitiba

Já no Guabirotuba, a pista é menor, mas também recebeu novo piso, que vai possibilitar maior aderência do carrinho de rolimã. São 235 metros de extensão e 7 metros de largura, que tem largada em um ponto alto do bairro. “Além da requalificação do piso, fizemos reforços em locais em que a pista apresentava mais comprometida”, explica o secretário.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?