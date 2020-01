Inspirado no filme Frozen 2, da Disney, o Shopping Pátio Batel preparou para estas férias a Floresta Encantada, um espaço temático com diversas atividades e aventuras para os pequenos.

E ainda tem mais! Os queridos personagens Anna, Elsa e Olaf estarão disponíveis para fotos e abraços nos dias 30 e 31 de janeiro das 16h às 19h30. Para o momento é necessária a retirada de pulseiras, que deve acontecer a partir das 14h, no Concierge, diretamente com a equipe do evento que estará no local.

Serviço

Evento Inspirado na Floresta Encantada de Frozen 2, da Disney

Período: 06/jan a 09/fev

Horário: 11h às 20h

Local: Praça de Evento, piso L1

Endereço: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba – PR)

Público: crianças de 04 a 12 anos

Evento aberto ao público

Encontro com Anna, Elsa e Olaf

Datas: 30 e 31 de janeiro

Horário: das 16h às 19h30

Retirada de pulseiras: A partir das 14h, no Concierge

Local: Pátio Batel – Praça de eventos, piso L1

Endereço: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba – PR)

Evento aberto ao público

*As datas, horários e personagens podem ser alterados sem aviso prévio