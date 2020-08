Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a música não para. O projeto de rap curitibano Pedestre lança nesta sexta-feira (21) o álbum “Desperte”, pelo selo Quintal da Produção. Formado pelos amigos Rodrigo Pinto (voz e letra) e Gabriel Muller (produção), a dupla somou o gosto pelo rap à vontade de produzir, no primeiro álbum “Pedestre”, lançado em 2019.

O projeto deu tão certo que o segundo álbum teve início ainda em 2019, foi finalizado no meio da quarentena, sendo a tecnologia a maior aliada dos artistas para a realização do produto musical.

“A ânsia de lançar algo novo fez com que trabalhassem num ritmo acelerado, uma música a cada encontro. Eu (Rodrigo) mandava guias de voz e letra incessantemente via Whatsapp enquanto Gabriel fazia turnê pela América do Sul com a banda Imperador Sem Teto”, disse o vocalista.

Diferente do primeiro trabalho, que foi mais orgânico, o novo álbum dá espaço para experimentação eletrônica, 808s, autotune e até um gato colocado em cima do teclado.

Passando por vários momentos de um dia, do caminho para o trabalho até os prazeres mais íntimos. Em suas 11 faixas, “Desperte” conduz o ouvinte por um trajeto conhecido, o cotidiano de cada pedestre.

O novo álbum já pode ser ouvido nas principais plataformas de streamings, como Spotify, YouTube Music e Deezer.