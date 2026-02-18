Peça premiada de companhia curitibana volta ao Guairinha

O premiado espetáculo “Humanismo Selvagem“, produzido pela companhia curitibana Bife Seco, está de volta aos palcos do Guairinha para uma temporada especial entre 20 e 22 de fevereiro. A montagem, que conquistou público e crítica, traz uma combinação potente de humor ácido, tensão psicológica e crítica social.

Com texto e direção de Dimis, a tragicomédia mergulha nas fraturas de uma família abastada que construiu sua fortuna sobre alicerces de exploração. Durante a celebração do centenário do patriarca, a chegada inesperada de uma antiga empregada faz emergir traumas, segredos e violências cuidadosamente ocultados sob a aparente harmonia familiar.

A peça transforma o ambiente doméstico em verdadeiro campo de batalha, onde herança, racismo estrutural e poder entram em rota de colisão. O resultado é uma obra que provoca e dialoga diretamente com o público ao expor contradições profundas da sociedade brasileira.

Nesta nova temporada, o espetáculo conta com a participação especial do ator Luiz Bertazzo, que integra o elenco de “Ainda Estou Aqui”, filme recentemente laureado com o Oscar de Melhor Filme Internacional. Com carreira iniciada em Curitiba, Bertazzo retoma sua parceria com a Bife Seco, colaboração que teve início em 2010 com a peça “Vivienne” e seguiu em montagens marcantes como “Peça Ruim”, “Bifes_1” e o musical “Terrível Incrível Aventura”.

“O que acontece quando uma família rica é confrontada com o seu passado criminoso?”, questiona o diretor Dimis, cuja dramaturgia foi grande vencedora do Prêmio Outras Palavras 2020, concedido pelo Governo do Estado do Paraná. O reconhecimento garantiu a publicação do texto em livro, lançado na programação da FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty, em 2025.

O texto é fruto de um processo de amadurecimento iniciado em 2013. Ao longo de uma década, passou por sucessivas versões, acompanhando as transformações do debate público sobre racismo no Brasil. “As várias versões acompanharam a evolução das discussões sobre racismo no país. Agora o texto chega à sua versão mais madura. É um terror psicológico que escala para o absurdo, o que resulta numa comédia caótica sobre o pior do ser humano. O público vai se identificar, mas nem sempre de forma confortável”, completa Dimis.

Como em outros trabalhos da Bife Seco, o cinema foi referência central no processo criativo. A dramaturgia dialoga com o terror psicológico e a construção de famílias disfuncionais, temas recorrentes em produções do estúdio A24, utilizando esses códigos narrativos para abordar uma temática profundamente brasileira: o legado criminoso de exploração sobre o qual muitas fortunas foram forjadas.

A temporada em Curitiba integra o projeto que celebra os 15 anos da Bife Seco, que se consolidou como uma das principais produtoras do Sul do Brasil. Dentro de mais de 8000 projetos nacionais inscritos no edital Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos, a companhia foi uma das 30 selecionadas no eixo Ícones da Cultura Brasileira, recebendo patrocínio oficial da Petrobras.

O projeto de aniversário inclui diversas ações ao longo de 2026 e 2027, como a estreia em São Paulo do musical “O Fantasma de Friedrich – Uma Pop Ópera Punk”, a produção do novo musical “O Vampiro Vilmar – Um Transmusical Eletrônico”, nova temporada do podcast “País do Futuro”, o lançamento da “Mostra Petrobras de Novos Bifes” no Festival de Curitiba, e a publicação de um livro sobre a trajetória do grupo.

Após as apresentações em Curitiba, “Humanismo Selvagem” segue com temporadas pelas regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Os ingressos estão disponíveis pelo Disk Ingressos com valores a partir de R$25 (meia-entrada) mais taxa administrativa.

Serviço

“Humanismo Selvagem”

Datas: 20, 21 e 22 de fevereiro

Horário: 20h (sexta-feira e sábado), 19h (domingo)

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua XV de Novembro, 971)

Gênero: Tragicomédia

Classificação etária: 16 anos

Duração: 120 minutos (com intervalo)

Lotação: 472 lugares

Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada)

Vendas: À venda em Disk Ingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra

Realização: Bife Seco + Petrobras

Informações: contato@bifeseco.com.br | Instagram.com/bife_seco