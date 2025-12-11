Paula Fernandes estreia como avó em nova novela “Coração Acelerado”

A cantora Paula Fernandes, de 41 anos, dará vida à avó da protagonista Agrado (Isadora Cruz) e mãe de Janete (Letícia Spiller) na próxima novela das sete. “Coração Acelerado”, prevista para estrear em 12 de janeiro de 2026, promete apresentar Maria Cecília, personagem da artista, como uma mulher forte, determinada e movida pelo sonho de cantar.

“É difícil definir uma personagem em uma palavra só, mas acho que ela seria determinação. Ela quer muito ser cantora, enfrenta a família e o marido, que é machista. Ela acaba não alcançando [esse sonho], mas o desenrolar da novela vai mostrar que de alguma forma ela conquista o que deseja”, afirmou Paula Fernandes, em coletiva realizada nesta quinta-feira (11/12).

Na trama, Maria Cecília é a origem de um sonho que atravessa gerações: tornar-se cantora sertaneja. Os flashbacks prometem mostrar sua juventude, quando ela tenta seguir carreira na música, e como, mais tarde, esse desejo é transmitido à filha Janete, que também luta para trilhar o mesmo caminho.

Com sua experiência no sertanejo, Paula destaca que a personagem carrega traços da realidade vivida pelas mulheres do gênero. “O sistema sempre foi preparado para homens e para as duplas masculinas, desde um palco até a estrutura de um camarim. Na época, quando eu apareci, tive que ser ‘boi de piranha’”, lembra a cantora.

Isadora Cruz, intérprete de Agrado e neta da personagem na ficção, afirma que Paula utiliza sua própria trajetória para dar alma à história. “Ela [Maria Cecília] representa a ancestralidade feminina e esse sonho que é passado de geração em geração. Com todo o machismo e as barreiras da época, ela não conseguiu realizar esse sonho”, diz Isadora. Para a atriz, cada mulher da família avança um pouco mais na busca por reconhecimento.

Mesmo sem alcançar o estrelato, Janete, filha de Maria Cecília, também tenta seguir carreira musical. No enredo, após sofrer uma série de injustiças, ela foge de Bom Retorno, sua cidade natal, em busca de um recomeço. O pai de Agrado é Alaorzinho (Daniel de Oliveira), que também é pai de Naiane (Isabelle Drummond), a vilã da novela.

No percurso, Janete cruza o caminho de Zuzu (Elisa Lucinda) e descobre estar grávida. A princípio, Zuzu a acolhe por uma noite, oferecendo comida e abrigo em troca de uma apresentação. No palco, Janete se entrega por completo, e a partir desse momento nasce uma amizade.

Sozinha e com poucos recursos, ela não consegue realizar o sonho de se tornar uma estrela, mas abre espaço para que a filha siga adiante e dê continuidade ao sonho. “Ela [Janete] conseguiu viver de arte, o que já é muito nesse país. Ela conseguiu se apresentar por tantos anos, pagar suas contas e sobreviver de suas performances, mas não conseguiu esse estrelato, que era o grande sonho da avó. Agora a filha, Agrado, está realizando um sonho geracional”, diz Isadora.

Com a promessa de ser uma novela centrada no protagonismo feminino, Letícia afirma que leva sua própria vivência para o papel. Mãe de Pedro Novaes, que interpreta Leonardo Ferrete em “Três Graças”, atual novela das nove, a atriz busca retratar na tela o equilíbrio entre proteger e educar.

Letícia descreve Janete como “um prato cheio para qualquer atriz”. “Ela não é uma heroína comum. Ela tem muitas vulnerabilidades, com muitas coisas que ela precisa reencontrar e encarar”, afirmou na coletiva.

Enredo da novela

Criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e dirigida por Carlos Araújo, a novela é uma comédia romântica musical. A trama acompanha Agrado Garcia, jovem cantora criada em caravanas musicais pelo interior do Brasil, que luta para construir uma carreira influenciada por grandes vozes femininas do sertanejo.

Na infância, ela conhece João Raul (Filipe Bragança), com quem compartilha o sonho de cantar, mas os dois acabam separados e só se reencontram anos depois, quando ele já é um astro em busca da “garota do passado”, sem saber que ela está novamente ao seu lado. O reencontro reacende sentimentos, cria tensões com a influenciadora Naiane Sampaio e revela conflitos familiares que atravessam gerações.

