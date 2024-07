Patu Fu promete show inesquecível em Curitiba: turnê 30 anos!

Eles surgiram em Belo Horizonte, em 1992, já lançaram 13 álbuns e 5DVD´s, ganharam prêmios, possuem diversos hits, rodaram o mundo e estão na estrada com a turnê comemorativa de 30 anos. A banda mineira Pato Fu retorna a Curitiba, após o sucesso no ano passado, com um show especial no próximo dia 10 de agosto no palco do Teatro Guaíra. A banda promete um show inesquecível e emocionante para os fãs que acompanharam sua trajetória ao longo das últimas três décadas.

Neste show, que mostra o lado mais pesado do grupo, são apresentadas canções de todos os álbuns de sua discografia. Estão presentes os hits autorais – entre eles “Canção Pra Você Viver Mais”, “Sobre o Tempo”, “Perdendo Dentes”, “Antes Que Seja Tarde”, “Simplicidade”, “Depois” e “Made in Japan” – além das regravações criativas e originais, a exemplo de “Ando Meio Desligado” (Os Mutantes), Eu Sei (Legião Urbana) e Eu (Graforréia Xilarmônica). Somam-se ao repertório canções lançadas recentemente no álbum “30”, projeto que celebra os trinta anos da banda.

O Pato Fu está sempre em transformação. A banda mineira já se destacou nas principais premiações nacionais, conquistou um Grammy Latino, vendeu discos de ouro e emplacou canções em trilhas de novela, e é também conhecida por se manter incansavelmente original.

Atualmente o grupo mineiro é composto por Fernanda Takai (voz), John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Richard Neves (teclados) e Xande Tamietti (bateria). Xande, que integrou a banda de 1995 até 2014, está de volta para celebrar os 30 anos de estrada.

Além de shows por todo Brasil, a banda já se apresentou no Japão, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, e tem sido reconhecida como um dos grupos mais criativos do cenário Pop atual. John, guitarrista e principal compositor do grupo, define: “Somos a mesma banda. Não somos mais a mesma banda”.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 e Online – www.diskingressos.com.br . É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Serviço

PATO FU – “TURNÊ 30 ANOS”

Quando: 10 de agosto de 2024 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: s ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 e Online – www.diskingressos.com.br . É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @maisumadaprime

Realização: Prime

