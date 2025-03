Parrilla é a estrela do Casa Vinci, novo restaurante de Curitiba

Na recém-inaugurada Casa Vinci – Comida Afetiva & Vinho, a paixão pela culinária brasileira é o ingrediente principal. Do clássico ao inovador, o cardápio traz uma riqueza de texturas e sabores, com um toque de inovação e afetividade. Gustavo Marques e Nicoli Hattori, ambos com experiência familiar em restaurantes, botaram a mão na massa e criaram um restaurante pra quem aprecia uma culinária com técnica e amor.

São pratos únicos e surpreendentes que nos fazem lembrar da comida da casa de avó. Segundo os proprietários, cada insumo é cuidadosamente selecionado para garantir sabores autênticos e uma experiência gastronômica que valoriza a simplicidade e a riqueza da terra. “Queremos que as pessoas se sintam abraçadas aqui, como se estivessem na cozinha da avó, prontas para saborear uma refeição cheia de amor”, afirma Nicoli Hattori.

A chegada dos jovens e talentosos chefs João Pedro Vieira, finalista do The Next Chef – Bom Gourmet e Giovani Vivan, com experiência no Brasil e em Portugal, trazem excelência para a cozinha da Casa Vinci.

+ Veja também: Carne de onça “japa” brinca com tradição de Curitiba e sabor oriental

De entrada, o destaque é para o pão de milho crocante, servido com manteiga artesanal, além das croquetas de carne cozida no próprio molho e servidas com maionese de tutano.

A estrela da casa é a parrilla com cortes nobres. O destaque é a Bisteca Fiorentina, que harmoniza muito bem como a deliciosa abóbora cabotiá cozida na brasa, servida com creme de ricota e granola de missô. Outras opções de acompanhamento são a polenta brustolada, feita no caldo de frango e finalizada na brasa com parmesão ou então o espeto de cebola tostada com gremolata, hommus e cebola crocante.

Outra boa opção é a rabada, que já é um dos pratos mais pedidos da casa e vem acompanhada de salada de folhas. Outro destaque é a barriga de porco crocante, servida com um arroz caldoso. Para os amantes dos frutos do mar, a boa pedida é o polvo na brasa.

Como sugestão de sobremesa tem a Torta Basca com calda de frutas vermelhas assinada pela chef Paula Xavier. “É como voltar no tempo. Cada prato nos remete à infância, das reuniões em família e daquela comida que só a avó sabia fazer”, comenta Gustavo Marques.

A Casa Vinci dispõe de uma carta de vinhos com rótulos que harmonizam perfeitamente com cada prato. Os drinks autorais também são aposta da casa. Com o seu ambiente rústico e aconchegante, a Casa Vinci tem opção de almoço (menu completo ou executivo) ou jantar.

+ Leia mais: Restauradora de autoestimas – tatuadora de Curitiba inspira no 8M

A Casa Vinci – Comida Afetiva & Vinho fica na Rua Pres. Taunay, 434 – Batel, e funciona no almoço de segunda a sexta, das 11h30 às 15h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h. No jantar o horário de funcionamento é sexta e sábado, das 19h às 23h, e de segunda a quinta, das 19h às 23h, para eventos coorporativos e familiares. Reservas pelo (41) 98725-0060.