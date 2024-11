Parque com praia artificial será inaugurado em Balneário Camboriú

Um cenário que o curitibano adora e marca presença no verão. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a quase 300 quilômetros de Curitiba, terá um novo parque aquático. O Multiparque promete ser o novo point a partir do dia 08 de novembro.

Localizado na Praia do Estaleirinho e com 40 mil metros quadrados de área, as atrações prometem envolver toda a família. Piscina de ondas aquecida (a primeira da região) até toboáguas radicais como o Maverick, o parque conta com áreas mais tranquilas, como o rio lento, redes e bangalôs.

Já para quem prefere relaxar em uma “praia”, vai poder curtir a piscina de ondas e cadeiras na “orla”. Além disso, o bar molhado é um convite para relaxar sem sair da água. Para os pequenos, a atração oferece o playground aquático Ilha Candy, com brinquedos interativos, além de áreas com jatos d’água.

Durante o verão, o Multiparque funcionará diariamente, das 9h às 18h, e os valores dos ingressos variam conforme a temporada. Os preços serão divulgados a partir desta segunda-feira (04) no site oficial.