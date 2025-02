Parque aquático oferece entrada gratuita para mulheres em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Beach Club Águas Claras, localizado em Matinhos, no litoral paranaense, anunciou uma promoção especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A partir de 8 de março, mulheres terão entrada gratuita no parque aquático durante todo o mês, desde que acompanhadas de um pagante.

O complexo de lazer, que atrai moradores da região e turistas, especialmente na temporada de verão, oferece uma variedade de atrações para todas as idades. Entre as opções de diversão estão piscinas aquecidas, caiaque, passeios de quadriciclo e uma área temática voltada para o público infantil.

+ Leia mais Sixpence None the Richer confirma show inédito em Curitiba

Para os visitantes que desejam aproveitar a gastronomia local, o parque disponibiliza diversas opções de alimentação e drinks. No entanto, é recomendado que os interessados entrem em contato com o Beach Club Águas Claras através do Instagram para confirmar o funcionamento e a disponibilidade das atividades mencionadas.

Para usufruir da promoção, basta que o acompanhante adquira seu ingresso através do site Diskingressos e o apresente na entrada do parque. Vale ressaltar que moradores de Matinhos e região, estudantes e grupos que se enquadram na categoria de meia-entrada já contam com descontos especiais.

A iniciativa do Beach Club Águas Claras não apenas celebra o Dia Internacional da Mulher, mas também proporciona uma oportunidade para que mais pessoas possam desfrutar das atrações do parque durante o mês de março.

Para obter informações adicionais sobre a promoção e as atrações do parque, os interessados podem acessar o perfil oficial do Beach Club Águas Claras no Instagram: @beachclubaguasclaras.