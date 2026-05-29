Festa junina

Paróquia em Curitiba promove arraiá com bingo e shows neste fim de semana

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Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 29/05/26 20h37
Paróquia Senhor Bom Jesus tem arraiá neste fim de semana em Curitiba
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

Abrindo a temporada de festas juninas de 2026, a Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Portão, em Curitiba, promove um arraiá neste sábado (30/05) e domingo (31/05). A programação reúne comidas típicas, bingo, brincadeiras, apresentações musicais e danças para toda a família.

No sábado, as atividades começam ao meio-dia e seguem até às 21h. Já no domingo, a festa acontece das 10h às 20h.

Entre as opções gastronômicas, o público poderá encontrar pastel, cachorro-quente, pinhão, canjica e outros pratos tradicionais das festas juninas. A animação ficará por conta de apresentações de diferentes grupos musicais, com repertório variado ao longo dos dois dias de evento.

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Além das atrações culturais e gastronômicas, a festividade também celebra os santos católicos homenageados nesta época do ano, como Santo Antônio, São João e São Pedro.

A Paróquia Senhor Bom Jesus está localizada na Rua João Bettega, 206, no bairro Portão.

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