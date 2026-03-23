Parceria inédita traz 15 espetáculos gratuitos de SP para o Fringe

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Em uma parceria inédita entre o Festival de Curitiba e o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, chega a Curitiba a mostra São Paulo Showcase, com 15 espetáculos, entre os dias 07 e 12 de abril. O projeto integra a programação da mostra Fringe. A iniciativa tem gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e tem programação totalmente gratuita. As apresentações acontecem no Palco Ruínas e no Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito.

Entre os espetáculos que farão parte da programação estão a peça “Seis Atores em Busca de Sérgio Cardoso”, da Rima Coletiva, “Peri, do Sonho à Realidade”, da companhia circense Império Cirkus, o show do violonista virtuose João Camarero, “Trapaça Honesta”, espetáculo de mágica da Cia Fundo Falso, “As aventuras do Peixinho Nuni”, musical infantil de Carla Casarim, e “Double Bill: Voyeur e Samba e Amor”, da Cia de Dança de São José dos Campos.

“Ao longo de mais de duas décadas de história, a APAA tem consistentemente atuado no patrocínio, apoio e circulação cultural, com destaque para as artes cênicas. É muito representativo levar o Showcase São Paulo, projeto realizado em 2025 em Edimburgo, durante o mundialmente conhecido festival Fringe, para o festival brasileiro que tem uma mostra que carrega seu nome e inspiração”, afirma Luís Sobral, presidente do Conselho Administrativo da APAA. “Em Curitiba, são 90 artistas e 37 técnicos e produtores, de 15 produções, levando teatro, circo, dança e música, contribuindo para fortalecer ainda mais o Festival de Teatro de Curitiba, com mais de três décadas de trajetória e que merece todo o reconhecimento e todo nosso apoio”.

Confira a programação completa da São Paulo Showcase:

07/04 (terça) -20h

Show de João Camarero

Palco Ruínas

Classificação: Livre

07/04 (terça) – 20h

“Seis Atores em Busca de Sérgio Cardoso” – Rima Coletiva

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: 12 anos

08/04 (quarta) – 14h

“Peri, do Sonho à Realidade” – Império Cirkus

Palco Ruínas

Classificação: Livre

08/04 (quarta) – 16h

“ELO” – TF Cia de Dança

Palco Ruínas

Classificação: Livre

08/04 (quarta) – 20h

Show de Ina Magdala

Palco Ruínas

Classificação: Livre

08/04 (quarta) – 20h

“Sabiás do Sertão” – Cia Cênica

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: Livre

09/04 (quinta) – 18h

Show da banda Ema Stoned

Palco Ruínas

Classificação: Livre

09/04 (quinta) – 20h

“The Classic Ballet” – Cia Adriana Assaf

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação Livre

10/04 (sexta) – 19h

“Deixa Comigo” – Cia Black e Preto

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: 12 anos

10/04 (sexta) – 20h

“Trapaça Honesta” – Cia Fundo Falso

Palco Ruínas

Classificação: Livre

11/04 (sábado) – 11h

“As aventuras do Peixinho Nuni”

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: Livre

11/04 (sábado) – 20h

“Memória e Sair Pro Mar” – Ballet Stagium

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: Livre

12/04 (domingo) – 11h

Double Bill: “Voyeur” e “Samba e Amor” – Cia de Dança de São José dos Campos

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: 16 anos

12/04 (domingo) – 17h

“Festa na Roça” – Coletivo Piracema

Palco Ruínas

Classificação Livre

12/04 (domingo) – 20h

“Veneno” – Teatro Estúdio

Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação 16 anos

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

Confira no site oficial todos os espetáculos que contam com acessibilidade em Audiodescrição e intérpretes de Libras. Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br.

Valores:

Fringe – De GRATUITOS até R$80 (entrada inteira) + taxa adm.

*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$40 e R$20, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras e clubes de descontos.



Serviço:

34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também todos os espetáculos que contam com acessibilidade em Audiodescrição e intérpretes de Libras.

Descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.