Paralamas do Sucesso celebra 40 anos com show em Curitiba

Quatro décadas na estrada, 27 discos lançados e um legado que atravessa gerações. O Paralamas do Sucesso, trio que ajudou a construir a identidade do rock nacional brasileiro, desembarca em Curitiba para um show que promete ser único. A apresentação acontece em 18 de outubro, no Igloo Super Hall, o novo espaço que integra o complexo da Arena Jockey Eventos.

A turnê “Paralamas Clássicos – 40 anos” já começou com pé direito. Em São Paulo, cerca de 50 mil pessoas lotaram o Allianz Parque para celebrar essa história que oficialmente completou quatro décadas em 2022. E o que esperar do show em Curitiba? Um mergulho completo na trajetória da banda, com 33 canções cuidadosamente selecionadas para recontar essa jornada.

Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) prometem mais de duas horas de música, revisitando desde o álbum de estreia “Cinema Mudo” (1983) até o mais recente “Sinais do Sim” (2017). No repertório, claro, não faltarão os hits que marcaram gerações: “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Vital e Sua Moto”, “Ela Disse Adeus” e “Óculos”, entre tantos outros clássicos que se tornaram parte da trilha sonora do Brasil.

No palco, além do trio original, estarão os músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera nos teclados, Monteiro Jr. no saxofone e Bidu Cordeiro no trombone.

O Igloo Super Hall, que recebe o show, é um espaço impressionante de 6 mil m² com capacidade para 10 mil pessoas. A estrutura geodésica tem 16 metros de altura – equivalente a um prédio de cinco andares – e foi projetada com acústica aprimorada e design moderno. O local faz parte do complexo da Arena Jockey Eventos, que já conta com o White Hall e a Arena White Hall.

Os ingressos já estão à venda na plataforma www.blueticket.com.br, com valores a partir de R$80,00 (meia-entrada) mais taxa administrativa. As entradas estão divididas em setores: PISTA (R$160,00 inteira/R$80,00 meia), ÁREA VIP em frente ao palco com banheiros exclusivos (R$280,00 inteira/R$140,00 meia) e BISTRÔ a R$1.800,00 (acomoda 6 pessoas, sem banquetas, localizado na área VIP).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Há também a opção de ingresso solidário: quem doar 1kg de alimento não-perecível tem 50% de desconto sobre o valor da inteira. As doações serão entregues na entrada do evento para entidades cadastradas. As promoções não são cumulativas com descontos previstos por Lei.

A classificação etária determina que jovens entre 14 e 16 anos podem entrar acompanhados de um responsável maior de idade. Menores de 14 anos só têm acesso acompanhados dos pais.

Serviço

PARALAMAS DO SUCESSO – Turnê “Paralamas Clássicos – 40 anos”

Quando: 18 de outubro de 2025 (sábado)

Local: Igloo Super Hall/Jockey Club do Paraná (R: Dino Bertoldi,740, Tarumã)

Horário: a partir das 20horas

Valores: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Venda online: www.blueticket.com.br

Forma de pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito

Realização: Prime