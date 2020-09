O setor de espetáculos teatrais talvez tenha sido um dos mais prejudicados do setor cultural desde o início da pandemia. Com teatros e espaços cênicos fechados, sem previsão de reabertura, as companhias e trupes tiveram que buscar alternativas para continuarem ativas e manter a comunicação com o seu público cativo. Nesse cenário, o tradicional Festival de Curitiba foi diretamente afetado justamente no momento em que se preparava para ocupar dezenas de espaços e palcos da capital paranaense. Programada inicialmente para ser realizada a partir do dia 24 de março deste ano, a 29ª edição teve de ser ser remarcada para os dias 17 e 27 de setembro. Entretanto, com a manutenção das medidas de distanciamento para prevenção contra o coronavírus, os organizadores precisaram, mais uma vez, se reprogramar.

Como alternativa para manter as artes cênicas em movimento e promovendo o mesmo objetivo de realizar um festival para todos, a organização criou o FestOnLine, uma versão digital e enxuta do evento, que será realizada entre os dias 17 e 24 de setembro. Diversas atrações serão disponibilizadas de forma gratuita e totalmente virtual nas plataformas digitais do Festival, apresentando o que será uma prévia da 29ª edição, que deve acontecer presencialmente ainda este ano, seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos de saúde.

“Em tempos de distanciamento social, as artes têm o poder curativo de aproximar e aliviar as ansiedades. Passamos esses meses buscando formas seguras de levar cultura e entretenimento para as famílias até chegarmos a este formato. O Festival é para todos e, nesse momento, queremos levar pela internet, um dos canais mais democráticos, parte de nossa programação acessível para todos do Brasil e, até mesmo, do mundo”, afirma o diretor e idealizador do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz.

Confira abaixo algumas das atrações que serão apresentadas virtualmente:

Emicida abre a programação

O show do rapper paulista Emicida já fazia parte da programação desde a data original, em março, e deveria ser realizado no Guairão. Com a impossibilidade da apresentação física, os fãs curitibanos terão de esperar um pouco mais para ver o artista na capital. Para tentar suprir essa ausência temporária, o projeto “Emicida – Live Show” deve ser exibido no formado online no dia 17 de setembro, às 21 horas, de forma gratuita no canal do Youtube do Festival de Curitiba (youtube.com/user/festcuritiba). Acompanhado do DJ Nyack e pelo músico e cantor Thiago Jamelão, o artista deve apresentar algumas músicas que marcaram sua carreira.

Bate papo teatral

No dia 18 de setembro, a partir das 20 horas, o público cativo do Festival terá a oportunidade de participar de uma conversa com a participação de especialistas sobre “A Atuação do Espectador Teatral”, com mediação de Carol Scabora, coordenadora do Fringe Curitiba. O bate-papo, que acontece pelo Facebook do Festival, irá debater a formação do espectador por meio de três pilares que constituem o ato teatral: produção, recepção e mediação. Participam como convidados a professora do Curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas, mestre em Letras e Artes e doutoranda em Educação na linha de pesquisa em Linguagem, Corpo e Estética na Educação, Ms. Annie Martins; o professor da graduação e da pós-graduação do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Santa Catarina, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutor também em Educação pela USP, Dr. Flávio Desgranges e o professor de pós-graduação em Artes e coordenador do curso de Teatro da Unespar, mestre em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutor em Artes da Cena pela Universidade Estadual de Campinas, Dr. Robson Rosseto.

Para crianças e jovens

O Programa Guritiba, mostra voltada ao público infantil e juvenil, também terá seu espaço no FestOnLine, com o Grupo Triii, apresentando o show “Miudinho”. O espetáculo está marcado para o dia 19 de setembro, às 16 h pelo Youtube do evento. O Grupo Triii conta com mais de 85 mil seguidores no Youtube, com vídeos vistos por mais de 2,4 milhões de pessoas. Celebrando 10 anos de carreira, a live apresentará uma seleção especial de músicas e brincadeiras que foram apresentadas ao longo dessa década, por Marina Pittier (voz), Fê Stok (guitarra e voz) e Ed Encarnação (bateria e voz), que trazem canções tradicionais brasileiras e composições autorais. No repertório, clássicos do grupo, como “A E I O U”, “O Tomate e o Caqui”, “Vira Virou” e “Pão, Pão, Pão”, se misturam com as inéditas “Pipoca, Pipoca” e “Xote da Dona Ema”.

Curso voltado aos profissionais

Para os profissionais que atuam no teatro, o FestOnLine apresentará o curso “Compor a Cena”, ministrado em quatro aulas pelo diretor Paulo Moraes, da Armazém Companhia de Teatro. Os encontros acontecem entre os dias 21 e 24 de setembro, das 20 às 22 horas pelo Zoom e terão vagas limitadas. O período de inscrição deve ser divulgado em breve nos canais oficiais do Festival de Curitiba. Moraes explica que as aulas partirão de quatro espetáculos do grupo Armazém gravados em vídeos e que serão disponibilizados em links aos alunos inscritos: ‘Toda Nudez Será Castigada’, ‘Inveja dos Anjos’, ‘Hamlet’ e ‘Parece Loucura Mas Há Método’ serão as peças base para discussões relativas às montagens destes espetáculos. Em cada encontro, o diretor estará acompanhado de artistas/criadores que participaram da elaboração dos espetáculos.

Mostra Oficial

O Festival de Curitiba, em parceria com o Sesc São Paulo apresenta o espetáculo $odoma \G/omorra { TRANSMISSÃO } do ator, diretor e dramaturgo Luiz Päetow em versão online. A transmissão que acontece pelo Youtube do Festival a partir das 21h30, vai contar a com a participação de Matheus Nachtergaele, Grace Passô, Christian Malheiros, Nena Inoue, Jé Oliveira, Gabriela Flores, entre outros artistas.

Programação:

17/09, às 21h – Emicida (Live Show)

18/09, às 20h – “A Atuação do Espectador Teatral”. Bate-papo teatral com convidados especialistas no assunto e mediação de Carol Scabora

19/09, às 16h – Show Online “Miudinho – Grupo Triii”

20/09, às 21h30 – Espetáculo surpresa da programação divulgada da Mostra 2020

21/09 a 24/09 das 20h às 22h – Curso “Compor a Cena”, com Paulo Moraes da Cia Armazém



*Todas as ações serão feitas de forma online e gratuita.

Outras informações e novidades do Festival de Curitiba podem ser acompanhadas diretamente do site do evento: www.festivaldecuritiba.com.br, ou ainda pelas redes sociais oficiais: Facebook @fest.curitiba, Instagram @festivaldecuritiba e Twitter @fest_curitiba.