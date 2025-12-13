Palácio Avenida tem últimas apresentações neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional espetáculo natalino do Palácio Avenida, no centro de Curitiba, realiza suas últimas apresentações neste sábado (13/12) e domingo (14/12), às 20h15. Mesmo com chuva, o evento atraiu grande público na sexta-feira (12/12), quando ocorreu a quarta das seis apresentações programadas.

O coral formado por 90 crianças entre 7 e 12 anos, de sete instituições de acolhimento da capital, apresenta o espetáculo ‘O Palácio Mágico do Natal‘. O repertório inclui clássicos natalinos e músicas populares.

Para a montagem do cenário, foram utilizadas mais de 105 mil luzes LED de baixo consumo, que reduzem em até 80% o gasto energético. A iluminação conta com controladores inteligentes, sensores e temporizadores para otimizar o uso conforme a luz natural.

No primeiro fim de semana de apresentações, entre 5 e 8 de dezembro, o evento reuniu um público estimado de 70 mil pessoas no Calçadão da Rua XV de Novembro, onde fica o Palácio Avenida.

O Natal do Palácio Avenida faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que acontece de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em diversos pontos da cidade.