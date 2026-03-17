Paixão de Cristo do Grupo Lanteri inclui cenas inéditas para 2026

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O Grupo Lanteri, uma das companhias de teatro mais tradicionais do Brasil, traz novidades para a Paixão de Cristo de 2026. Os ensaios para a 48ª apresentação em Curitiba, durante a Semana Santa, já estão avançados e envolvem cerca de 500 atores voluntários. O trabalho une dedicação, fé e compromisso para encenar uma das histórias mais marcantes da humanidade: a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

Para este ano, a organização preparou duas inovações no roteiro que há quase meio século emociona gerações. Entre as 36 cenas que narram desde as profecias até a Ascensão de Jesus Cristo, o diretor de Produção Edson Luiz Martins confirma a inclusão de dois momentos inéditos: O Lava-pés e o Encontro de Jesus com Nicodemos.

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“Essas cenas — de significados gigantescos quando analisamos os escritos bíblicos sob a ótica da renovação proposta pela Páscoa — foram acrescentadas aos milagres que já mostramos na peça. Elas buscam trazer uma reflexão sobre a importância da convivência harmônica e da tolerância, principalmente em tempos de divisões e radicalismos”, argumenta Martins.

Preparação e comunidade

O espetáculo — integrante do calendário oficial de eventos de Curitiba — acontece na Sexta-Feira Santa (3 de abril), às 19h, no Espaço Lanteri (Rua Amadeu Piotto, 590, bairro Orleans). A apresentação tem duração de duas horas, ocorre mesmo em caso de chuva e a expectativa de público é de 15 mil pessoas.

A entrada é gratuita, mas a organização convida o público a exercer a solidariedade doando um quilo de alimento não perecível para o Provopar.

Para garantir a magnitude do evento, são necessários dois meses de preparação intensa, com 14 ensaios gerais e encontros específicos por núcleos. Os ensaios ocorrem aos fins de semana nos bairros Boqueirão e Orleans e ainda há vagas para quem deseja atuar na edição de 2026.

“O diferencial do Lanteri é o caráter comunitário: não é preciso ser ator profissional para participar. Basta comparecer aos ensaios até uma semana antes do espetáculo”, reforça o diretor Artístico Aclélio Camargo Junior, que coordena os ensaios deste que é considerado o segundo maior espetáculo de encenação sobre a Paixão de Cristo no Brasil.

Grandiosidade e apoios

A estrutura da Paixão de Cristo em Curitiba impressiona: ocupa uma área de 14 mil m², conta com quatro palcos fixos interligados por uma passarela, envolve 500 atores voluntários e cerca de 240 profissionais nas áreas técnica e de produção. O figurino contempla mais de 500 peças de roupa produzidas e mantidas pela própria companhia.

A encenação de 2026 conta com o patrocínio da Sanepar, Festval, Luzon e Nichele. O evento tem o apoio da Lei Rouanet, da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço

O que: 48ª Encenação da Paixão de Cristo pelo Grupo Lanteri

Quando: Sexta-feira Santa (03/04), às 19h (portões abrem às 15h)

Onde: Espaço Lanteri (Rua Amadeu Piotto, 590, Orleans, Curitiba)

Quanto custa: A entrada é gratuita (sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível para o Provopar)