Padre Reginaldo Manzotti celebra Missa de Cinzas nesta quarta

Nesta quarta-feira de Cinzas (18/02) o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas será palco de um dos momentos mais significativos do calendário católico. Ao meio-dia, o Padre Reginaldo Manzotti presidirá a tradicional Missa de Cinzas, marcando oficialmente o início da Quaresma.

A celebração, que dá início ao período de 40 dias de preparação para a Páscoa, promete reunir milhares de fiéis no local. E não é para menos! Conhecido por sua capacidade de mobilizar multidões em eventos de fé, o sacerdote curitibano deve lotar o Santuário, além de alcançar um público ainda maior através das transmissões em seus canais de comunicação e plataformas digitais.

O que torna a Quarta-feira de Cinzas tão especial?

Durante esta celebração acontece a imposição das cinzas, momento em que o padre traça o sinal da cruz na testa dos fiéis com as cinzas dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. O gesto vai muito além do simbólico – representa um lembrete da fragilidade humana e um convite à conversão.

Mais do que um ritual, a imposição das cinzas convida cada cristão a uma verdadeira reflexão sobre sua caminhada espiritual, revisão de atitudes e um compromisso concreto de transformação. Este é o espírito da Quaresma: oração mais intensa, prática do jejum e exercício da caridade.

Para o Padre Reginaldo, a Missa de Cinzas representa um chamado à transformação interior, um momento oportuno para recomeçar a jornada de fé e fortalecer a espiritualidade, vivendo este caminho quaresmal em comunidade.

A expectativa é de grande participação presencial, reforçando a importância deste início da jornada quaresmal celebrado coletivamente.

Quem é Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o Padre Reginaldo Manzotti se reinventa e inova a cada dia em prol da evangelização. Conhecido por arrastar multidões, Padre Reginaldo Manzotti também confirma sua magnitude no digital. Recentemente, o sacerdote passou a marca de 1 bilhão de visualizações em seu canal oficial no Youtube. Considerado fenômeno editorial, com 4 prêmios PublishNews e mais de 6,7 milhões de exemplares vendidos.

Padre Manzotti também recebeu o carinhoso apelido “o padre que arrasta multidões”, por reunir quase dois milhões de pessoas em suas missas seguidas de shows, a exemplo de sua passagem por Fortaleza, no Ceará, em outubro de 2018, durante o XI Evangelizar, quando reuniu 1,8 milhão de pessoas no aterro da Praia de Iracema. Na ocasião, Padre Reginaldo Manzotti celebrou aquela que foi considerada a terceira maior missa do Brasil. As duas primeiras foram celebradas pelos papas, João Paulo II, em 1997, e Francisco, em 2013.