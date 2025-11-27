P.O.D. faz show em Curitiba em dezembro. Veja data, local e ingresso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em dezembro de 2025, as bandas P.O.D. e Demon Hunter, dois dos grupos mais celebrados do metal norte-americano nos últimos 30 anos, estarão no Brasil para uma turnê em conjunto. Em Curitiba, a apresentação acontece dia 9 de dezembro no palco do Tork n’ Roll. Os ingressos já estão à venda no site do Clube do Ingresso.

Formada em San Diego, Califórnia, no ano de 1992, a banda P.O.D. (sigla para Payable on Death) é uma das referências mais singulares do movimento nu metal. Com uma sonoridade que mistura rap, reggae, hardcore e metal alternativo, o grupo se destacou por sua abordagem espiritual e positiva, contrastando com o tom sombrio de muitos de seus contemporâneos.

Já a Demon Hunter foi formada em Seattle no início dos anos 2000 pelos irmãos Don e Ryan Clark e se destacou como uma força singular no cenário do metalcore. Combinando peso, melodia e uma estética sombria, o grupo construiu uma identidade marcada por letras introspectivas e espirituais, explorando temas como fé, dor, redenção e resistência.

Com repertórios repletos de clássicos e novas composições, P.O.D. e Demon Hunter prometem uma experiência intensa que conecta espiritualidade, energia e peso. O show no Tork n’ Roll será uma oportunidade única para o público vivenciar de perto a força e a autenticidade desses grupos.

Serviço

Data: 9 de dezembro

Local: Tork n’ Roll

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1695, Rebouças – Curitiba/PR

Horário: abertura das portas – 18h30/Demon Hunter – 19h30/P.O.D. – 21h

Ingressos: a partir de R$350

Venda online: https://www.clubedoingresso.com/evento/podedemonhunter-curitiba