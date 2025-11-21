Show da Claudia Leitte em Curitiba é cancelado por doença

O show da cantora Claudia Leitte, que aconteceria nesta sexta-feira (21), na Ópera de Arame, em Curitiba, foi cancelado. A arista postou um vídeo em suas redes sociais confirmando que não irá se apresentar. No vídeo, ela afirma que enfrentou alguns problemas de saúde e mesmo estando na capital paranaense, não conseguirá subir ao palco.
Veja o vídeo:
O show que ela faria na cidade de Monte Alegre (SE), neste domingo, também foi cancelado. Uma nova data foi anunciada para a apresentação, dia 20 de março de 2026. Os ingressos adquiridos continuam valendo,
