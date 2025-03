Outono nas praias de Santa Catarina: roteiro completo para curtir

Com a chegada do outono nesta quinta-feira (20), Itapema, no litoral de Santa Catarina, se transforma em um destino ideal para quem busca tranquilidade e beleza natural. A cidade, conhecida por suas praias de águas cristalinas e areias brancas, oferece uma experiência única nesta época do ano, quando o clima ameno e as tardes ensolaradas criam o cenário perfeito para os visitantes.

A infraestrutura turística de Itapema não deixa a desejar, com uma variedade de restaurantes e lojas para todos os gostos. Além disso, sua localização estratégica permite fácil acesso a atrações populares da região, como o Outlet Premium em Porto Belo e os parques temáticos de Balneário Camboriú.

+ Leia mais Vinho feito em vinícola de Colombo é premiado em concurso internacional

Para os amantes de aventura, o Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, fica a apenas 45 minutos de Itapema. Durante o outono, as filas são significativamente menores, permitindo que os visitantes aproveitem ao máximo as atrações radicais e os espetáculos incríveis, como o show dos Trolls.

Os entusiastas da natureza encontrarão opções fascinantes, como a Trilha Pedra da Cadeia, parte do roteiro de ecoturismo de Itapema, e a Trilha da Praia Grossa, que leva a praias paradisíacas. Para os interessados em vida marinha, o Museu Oceanográfico UNIVALI, em Balneário Piçarras, é uma parada obrigatória.

Quando se trata de hospedagem, o I am Design Hotel Itapema se destaca como uma opção premium. Localizado a apenas 300 metros de Meia Praia, uma das melhores da região, o hotel oferece apartamentos com cozinha completa, ideal para famílias. A área de lazer inclui piscinas, Espaço Kids e ambientes relaxantes ao ar livre.

Foto: divulgação.

No outono, as águas do mar permanecem convidativas para banho, e os dias ainda são longos o suficiente para aproveitar as praias. Para quem busca mais diversão, o Multiparque na praia do Estaleirinho permanece aberto diariamente em março e de sexta a segunda-feira em abril.

O I am Design Hotel Itapema é administrado pela Hotelaria Brasil, uma rede multimarcas presente em várias regiões do país desde 2003. A empresa é reconhecida por sua excelência em serviços hoteleiros, sendo parceira estratégica de grandes grupos internacionais e desenvolvedora de soluções inovadoras para o setor.

Foto: divulgação.

Para mais informações sobre hospedagem e reservas, os interessados podem acessar o site oficial do hotel. A Hotelaria Brasil continua a expandir sua presença no mercado, oferecendo opções de qualidade para diferentes perfis de viajantes em todo o Brasil.