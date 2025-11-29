Oriente Árabe de Curitiba faz 60 anos; sobremesa inédita grátis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Oriente Árabe entra na reta final das comemorações pelos seus 60 anos oferecendo aos clientes uma sobremesa árabe tradicional gratuitamente na compra de qualquer prato principal. A ação, que termina no dia 10 de dezembro, é válida de terça a sexta-feira e celebra a história do restaurante em parceria com alunos do curso de Confeiteiro do Senac PR.

A iniciativa nasceu de um desafio criado especialmente para marcar a data: estudantes reinterpretaram doces do Oriente Médio com ingredientes regionais, após uma imersão na cultura árabe e visita técnica ao restaurante.

Entre as criações, a releitura da Basbousa — bolo de semolina típico da confeitaria árabe — desenvolvida pelo aluno João Henrique Kuroski se destacou e inspirou a sobremesa oferecida na campanha, servida em sua receita original no restaurante.

“É gratificante ver o talento dos alunos do Senac dando um toque novo à nossa tradição. A Basbousa representa bem esse encontro entre passado e futuro. É uma forma doce de compartilharmos nossos 60 anos com quem sempre esteve ao nosso lado”, afirma Fernando Portella, proprietário do Oriente Árabe.

Fundado na década de 1960, o restaurante segue como referência em gastronomia árabe em Curitiba, preservando receitas familiares, ambiente típico e atrações tradicionais, como a dança do ventre aos sábados.

Fomos experimentar a sobremesa, e também o rodízio do Oriente. Para quem gosta e até para quem não está acostumado com a culinária árabe, a experiência é muito saborosa. O rodízio oferece pratos bem típicos, mas também outros bem mais “comuns” na mesa dos brasileiros, como alcatra e frango no espeto, carneiro grelhado e uma kafta de lamber os beiços.

O Oriente Árabe fica na Rua Kellers, 95, no Largo da Ordem, bairro São Francisco. O estacionamento é gratuito e o horário de funcionamento da casa é de terça a sábado, das 11h às 23h, e domingos das 11h às 15h30.