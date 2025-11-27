Feira NUA: prova de vinhos puros agita Curitiba neste sábado

Já imaginou provar vinhos que contam a verdadeira história da uva, sem aqueles aditivos químicos que a gente nem sabe pronunciar? É isso que a Feira NUA, referência absoluta no movimento dos vinhos naturais no Sul do país, traz para Curitiba no próximo sábado (30/11).

E não estamos falando de qualquer edição, mas sim da maior já realizada pelo evento, que nasceu em Florianópolis e agora desembarca na capital paranaense com tudo! O lema é direto ao ponto: NUA — vinhos despidos de aditivos. Ou seja, bebidas que mostram sua verdadeira essência, sem maquiagem.

+ Leia mais Cantora viral camaronesa esgota ingressos com show em Curitiba

A ideia de trazer a feira para CWB surgiu da visão de Malu Meyer, proprietária da SOMA People & Culture, que percebeu que nossa cidade está super pronta para ampliar o repertório e experimentar novas formas de beber. Quem está tocando o projeto por aqui é a dupla Desavinados, formada pelos agrônomos e criadores de conteúdo Sabrina Sautchuk e Fábio Serini Castro, em parceria com Lucas Olivella, o idealizador original da feira.

“Os vinhos naturais nascem de uma filosofia que busca interferir o mínimo possível no processo. São fermentados espontaneamente e sem aditivos químicos, o que resulta em bebidas mais vivas”, explica Sabrina. “Temos como core business os vinhos tradicionais, mas ficamos muito impressionados com a personalidade desses rótulos. Eles ampliam o repertório e provocam um novo olhar sobre o vinho”.

Do campo direto para sua taça

O grande barato da Feira NUA vai muito além da degustação. É a chance de você conversar diretamente com quem produz, entender o processo e criar uma conexão real com a bebida. Segundo Olivella, essa é a essência do movimento: “Vinho natural não é um estilo. É um método. Cada produtor expressa o terroir à sua maneira, gerando desde brancos mais leves até tintos mais encorpados”.

A feira segue o princípio da cadeia curta e justa, algo bem parecido com o que vemos em feiras de produtores orgânicos. Ao comprar seu ingresso, você ganha uma taça de degustação que permite experimentar os vinhos e, se gostar, comprar diretamente com os produtores.

E para garantir que a experiência seja completa, todas as degustações acontecem com taças de cristal Tanyno Glass, que permitem sentir cada nuance dos aromas e sabores. Em cada estande, você encontra um serviço orientado e responsável para guiar sua experiência.

Nem só de vinho é a feira

Para deixar tudo ainda mais interessante, a feira conta com uma seleção de outros produtos artesanais que conversam super bem com os vinhos: cafés, chocolates, queijos, charcutaria, kombucha e cervejas artesanais. Todos esses produtos podem ser comprados separadamente e foram selecionados pela curadoria da Desavinados para ampliar a experiência sensorial.

Fábio destaca que a Feira NUA funciona como um termômetro do lado B do vinho curitibano. “A cidade ainda não tem bares dedicados a esse tipo de vinho, mas existe uma identificação crescente com essa linguagem. Sempre trabalhamos com vinhos convencionais e encontramos aqui um campo fértil para novas percepções. Não há viés ideológico ou apaixonado, se o produto é bom, ele tem espaço”, afirmam.

Quem vai estar lá?

A lista de produtores é de dar água na boca! Entre os confirmados estão Wally Vinhos (Vitor Wally, Canguçu – RS), Vinícola De Cezaro (Daniel De Cezaro, Farroupilha – RS), Casa Viccas (Sara e Vivian, Serafina Corrêa – RS), Outro Vinho (Pedro Cupertino, Bento Gonçalves – RS), Vanessa Medin (Bento Gonçalves – RS) e Montaneus Vinhos (Gabi Suthoff, Farroupilha – RS).

Vai dar para conhecer 20 produtores em um só lugar – uma oportunidade única para quem quer ampliar os horizontes no mundo do vinho.

Serviço:

Feira NUA Curitiba

Data: 30 de novembro (sábado), das 13h às 20h

Local: SOMA People & Culture – Rua Marechal José Bernardino Bormann, 730, Bigorrilho

Adquira seu ingresso neste link.