“Olivia: Um livro sobre autismo e empatia” será lançado nesta quinta

Apresentar um olhar sensível e empático sobre as pessoas autistas. Este é o objetivo de “Olivia – Um livro sobre autismo e empatia” (Ed. Lado A, 40 páginas, R$ 59), que será lançado nesta quinta-feira (27/11), às 19h, no Shopping Pátio Batel, em Curitiba.

A psicóloga e autista Lara Frasson (CRP 08/33121), coordenadora da obra, explica que “Olivia – Um livro sobre autismo e empatia” surgiu a partir da necessidade de dar voz à diversidade autística, especialmente no olhar das meninas. “Ao longo dos anos, percebi que ainda existe pouco material acessível e sensível sobre o tema”.

O livro reúne 20 autores, especialistas em Transtorno do Espectro Autista (TEA) com atuação no Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Cada um traz a sua experiência prática e científica em um capítulo. “É uma obra que une ciência, sensibilidade e representatividade, mostrando que cada pessoa no espectro é única”, analisa Lara.

Olivia, a corujinha que aparece na capa, representa todas as crianças no espectro. Lara explica que a escolha da coruja foi proposital, por simbolizar sabedoria, sensibilidade e o olhar atento para o mundo. Embora não seja baseada em uma única pessoa, “Olivia” nasceu como reflexo de muitas histórias reais de meninas autistas.

Livro sobre autismo indicado para todos os públicos

A obra é indicada principalmente para pais, educadores, profissionais da saúde e famílias que convivem com o autismo, mas também pode ser lida por jovens e adultos que desejam compreender melhor o tema. Lara vê em “Olivia” muito mais do que um livro: uma ponte entre famílias, escolas e a sociedade. “Nosso desejo é que cada capítulo desperte empatia, ajude a transformar olhares e contribua para um mundo mais inclusivo”.

A coordenadora do livro ressalta que o autismo não é um assunto restrito a diagnósticos, mas que diz respeito à convivência. “O silêncio sempre foi um inimigo da inclusão. Quanto mais falamos sobre o tema com naturalidade, mais conseguimos criar um ambiente de pertencimento e empatia”, argumenta.

Outro ponto a ser mencionado é que cada pessoa no espectro é única. “Não existe ‘cara’ de autista”. Por isso, o respeito às singularidades, o acolhimento e a escuta ativa são fundamentais”, observa Lara.

Temas em destaque

Entre os 20 temas abordados no livro, cinco podem ser destacados. São questões presentes no dia a dia, mas que a maior parte das pessoas não se dá conta:

● Comunicação – nem sempre verbal, mas sempre significativa;

● Sensibilidades sensoriais – pequenos detalhes que podem ser grandes obstáculos;

● Rotina e previsibilidade – essenciais para a segurança emocional;

● Socialização – compreender que cada um tem o seu ritmo e a sua forma de se relacionar;

● Inclusão escolar – ainda um grande desafio que exige preparo e empatia.

Um dos pontos interessantes desta obra é que Lara – a psicóloga coordenadora do livro – é autista com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e altas habilidades. Seu diagnóstico aconteceu tardiamente, quando ela já tinha 23 anos de idade e cinco anos de atuação com pessoas no espectro. “O diagnóstico tardio traz liberdade, nos permite tirar as máscaras que construímos ao longo de uma vida toda de rótulos, é a possibilidade de sermos quem somos de verdade”, avalia.

Em “Olivia”, Lara escreveu o capítulo final, que fala de autoaceitação. A mensagem é que a pessoa autista pode ser quem quiser, como quiser, do seu próprio jeito, respeitando a própria personalidade, se amando e não permitindo que rótulos impostos possam destruí-las. “Espero que cada criança autista possa crescer sabendo o brilho interior e a força que tem dentro de si, e que nós, autistas, não somos um problema”, conclui.

Necessidade de conhecimento

Editor e idealizador do projeto, André Greca, da Lado A Editorial, reforça o caráter inclusivo da obra bem como a carência de publicações que abordem a temática de modo lúdico e didático, a ponto de envolver pais, crianças, educadores e profissionais da área da saúde.

“Assim como ‘Rick – Um livro sobre habilidades sociais’ (Ed. Lado A, 40 págs., R$ 59), uma fábula infantil que foi lançada no primeiro trimestre e apresentou às crianças diferentes conceitos de empatia, comunicação, coragem e outras competências socioemocionais, entendemos que ‘Olivia’ tem um papel importante a cumprir. A Lado A Editorial se orgulha em lançar obras relevantes e atuais”, destaca.

O livro é recomendado para crianças a partir de 2 anos e pode ser utilizado em casa, em ambientes educacionais e terapêuticos.

Após o lançamento que ocorre na Livraria da Vila – Shopping Pátio Batel, “Olivia – Um livro sobre autismo e empatia” estará à venda na Livrarias Curitiba, Amazon e A Página.

Além da coordenadora da obra, psicóloga Lara Frasson, participam do livro os seguintes profissionais: Marina Tissot (Curitiba/PR), Priscila Didone (Birigui/SP), Aline Gomes (Curitiba/PR), Gabrielli da Silva Veroneze Julionel (Pinhais/PR), Karina Kayser – (Curitiba/PR), Amanda Betenheuser (Curitiba/PR), Aline Otto (Curitiba/PR), Guilherme Silva Mateus (Curitiba/PR), Cleverson Higa Kaio (Curitiba/PR), Maria Rita Drula do Nascimento (Curitiba/PR), Anabelly Tormes (Brasília/ DF), Alessandra Porto Schiessel (Joinville/SC), Rejane Chibior (Curitiba/PR), Letícia da Luz (Paranaguá/PR), Liria Drula (Curitiba/PR), Amanda Parro (Florianópolis/SC), Flavia Gasparini (Curitiba/PR), Carolina Cadenas (Curitiba/PR), Isabela Cortes – (Curitiba/PR).

