Cultura

Biblioteca Pública do Paraná promove 8ª edição da Festa Literária em dezembro

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 26/11/25 13h07
Felipe Azambuja/BPP

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) realiza de 1º a 6 de dezembro a 8ª edição da Festa Literária da Biblioteca (Flibi), com o tema “Escritas daqui”. O evento gratuito destaca autores de todas as regiões do Paraná e oferece diversas atividades como saraus, mesas redondas, oficinas e shows.

Esta edição homenageia o escritor e professor Paulo Venturelli, membro da Academia Paranaense de Letras e autor premiado de obras infantojuvenis. A programação inclui uma palestra do homenageado sobre “A vida na literatura e a vida da literatura” no dia de abertura.

A Flibi conta com mesas de debate sobre temas como o papel social da literatura, crítica literária e novos rumos da escrita. Haverá também oficinas sobre preservação de livros, revistas literárias, performance poética e escritas indígenas.

Para o público infantil, a “Flibinha” oferece contação de histórias, oficinas de escrita criativa e apresentações teatrais. O evento encerra no sábado (6) com uma apresentação do projeto Brincando Hip Hop e show de Janine Mathias.

As atividades acontecem em diversos espaços da Biblioteca Pública, como o Hall Térreo, Auditório e Seção Infantil. Algumas oficinas têm inscrição limitada e oferecem certificado de participação. A programação completa está disponível no site da BPP.

