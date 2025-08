Oktober Curitiba: festa tem Raça Negra, João Gomes e Israel & Rodolfo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Oktober Curitiba chega à sua terceira edição em 2025 com uma super novidade: serão dois finais de semana de pura celebração germânica, nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro. O local continua sendo aquele pavilhão incrível do Parque Barigui – Centro de Exposições Positivo.

Depois do sucesso absoluto das duas primeiras edições, que atraíram gente de todo o Brasil, a organização decidiu ampliar a programação. “Com sua terceira edição, o evento se consolida como um dos maiores e mais importantes festivais culturais do Sul do Brasil, simbolizando o que Curitiba tem de melhor: organização, cultura, diversidade e hospitalidade”, destaca Gian Zambon, diretor da SevenX.

Inspirada na famosíssima Oktoberfest de Munique, na Alemanha, a nossa versão curitibana vai muito além do chope artesanal e dos pratos típicos (que já seriam motivo suficiente para ir, digamos). A Oktober se transformou em uma verdadeira celebração do encontro entre tradição e diversidade, reunindo desde descendentes de alemães até curiosos que querem viver essa experiência.

Em 2025 tem shows do Raça Negra, do fenômeno João Gomes e da dupla Israel & Rodolffo. Isso sem falar nas tradicionais bandas germânicas e nos grupos de dança folclórica que são a alma da festa.

Como não poderia faltar, teremos todas aquelas brincadeiras que já viraram marca registrada: serrar troncos, beber chope em metro (quem nunca tentou?) e pregar pregos com agilidade. E claro, o casal Fritz e Frida estará por lá para garantir a autenticidade da festa!

Na parte gastronômica, destaque para o chope puro malte com aqueles sabores e aromas do tradicional chope alemão – o mesmo que é servido na Oktoberfest de Munique há mais de 200 anos. A praça de alimentação será bem variada, com delícias como Joelho de Porco, Salsichão Suíno, Salsichão de Vitela e o Hot Dog Alemão. Só de pensar já dá água na boca!

Uma novidade super importante para 2025: na hora de comprar os ingressos (disponíveis via Disk Ingressos – www.diskingressos.com.br), você pode escolher entre duas modalidades: “Dia” e “Noite”. O ingresso “Dia” dá acesso ao evento das 11h às 16h30, perfeito para quem quer curtir a parte mais tradicional, com foco na gastronomia, brincadeiras, escolha da realeza, grupos de dança e bandas alemãs.

Já a modalidade “Noite”, válida a partir das 17h, inclui tudo do ingresso “Dia” mais um grande show nacional. “Quem compra o ingresso ‘Noite’ poderá passar o dia todo do evento, curtindo todas as atrações, do almoço até o show nacional. Já quem comprou o ingresso “Dia” poderá curtir toda a programação que vai até o final da tarde”, explica Bruno Neves, diretor da SevenX.

A Oktober Curitiba virou rapidamente um patrimônio da cidade, fazendo parte do calendário oficial de eventos. Desde a primeira edição em 2023, ela tem fortalecido a cena artística e gastronômica local, além de movimentar significativamente a economia da cidade, com impacto direto nos setores de turismo, hotelaria, transporte e comércio.

“A Oktober Curitiba não é apenas uma festa alemã realizada em Curitiba. É, hoje, uma expressão curitibana da convivência plural, da valorização das raízes, da economia criativa e do prazer em celebrar a vida em comunidade”, completa Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.