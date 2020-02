Sem autoridade, não há obediência. Muitas vezes queremos que os filhos nos obedeçam, mas não deixamos claro aquilo que queremos. E se não sabemos o que queremos, o jogo se inverte e os filhos acabam tomando as rédeas.

Uma verdadeira autoridade proporciona um caminho seguro aos filhos. Um caminho que os ajuda a amadurecer e que é bem diferente do autoritarismo, quando se trata apenas de impor-se sem se importar com o bem do outro. Para exercer uma autoridade justa e assertiva com seus filhos, confira essas oito dicas do site colombiano La Familia:

1. Dê normas claras, diretas e pontuais

É preciso falar as coisas em uma linguagem adequada à idade de cada filho, estabelecendo claramente aquilo que você deseja e verificando se foi compreendido. Assim, seus filhos saberão o que devem fazer.

2. Não dê muitas normas ao mesmo tempo

Muitas vezes parece que os pais estão recitando um poema de tantas exigências que fazem em uma só frase. A capacidade das crianças, sobretudo das menores, não dá conta de digerir tudo – alguma coisa vai escapar. Foque naquilo que é essencial.

3. Estabeleça limites

Deixe claro quais são os horários de estudo, os de entretenimento e os de descanso. Por exemplo: terminadas as tarefas da escola, dê duas horas para brincarem ao ar livre. Terminado esse tempo, encerra-se a brincadeira. No caso dos adolescentes, é importante estabelecer um horário de chegada em casa e exigir o seu cumprimento.

4. Use o tom de voz certo

Nem um tom de quem parece estar pedindo um favor ou implorando, nem gritos e surtos violentos. Adote um tom que denote segurança, firmeza e confiança.

5. Faça contato visual

Sempre que você se dirigir ao seu filho, olhe-o nos olhos e adapte-se à sua estatura – agache-se se se tratar de uma criança pequena. Assim você fortalece a conexão com seu filho e aquilo que você disser terá mais valor.

6. Seja coerente

Os seus filhos estão observando você o tempo todo. Não espere que eles lhe obedeçam se você cair em contradição com aquilo que você está pedindo.

7. Cumpra as consequências que você estabeleceu

Se você disse ao seu filho que iria tomar o celular dele por uma semana se ele fizesse algo que você pediu para não fazer, não volte atrás: mantenha a sua posição e cumpra o que você disse mesmo que ele esperneie. Se você ceder, seu filho saberá que basta chorar um pouco e tudo estará resolvido.

8. Nunca deixe de ser carinhoso

Uma autoridade firme não se opõe à ternura que deve haver entre pais e filhos. Nunca passe ao seu filho a impressão de ser alguém distante, frio e indiferente. Tanto o autoritarismo quanto a permissividade podem passar essa impressão.”