Oficina em Curitiba transforma roupas usadas em peças autorais

Depois de impactar mais de 300 pessoas em sete cidades do interior paranaense, o curso-laboratório Figurino em Movimento chega à capital com uma proposta refrescante para o verão curitibano. Idealizado e ministrado pela figurinista e artivista Viviane Follador, o projeto convida os participantes a transformarem peças usadas em criações únicas e sustentáveis.

Entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro, o espaço cultural Alfaiataria, localizado no coração do Centro Histórico de Curitiba, vai se transformar em um laboratório de experimentações. As inscrições para as vagas limitadas já estão abertas – e o melhor: são totalmente gratuitas.

+ Leia mais Curitiba reforma 63 escolas e CMEIs durante férias escolares

Imagina ter acesso a um acervo com mais de 500 peças para criar e recriar? Durante as aulas, os participantes vão botar a mão na massa, explorando processos criativos que dão nova vida a tecidos e materiais diversos. O foco? Desenvolver narrativas visuais para teatro, cinema, TV, internet, shows e estilismo.

Com mais de duas décadas de atuação nas artes cênicas, dança e cinema, Viviane desenvolveu uma metodologia própria que une figurino, sustentabilidade, corpo em movimento e identidade. A proposta central é bem direta: reutilizar para criar. As próprias roupas, peças de brechó e materiais diversos são transformados em figurinos autorais, pensados com propósito para diversas linguagens artísticas.

São dez dias intensos que misturam teoria, prática e dinâmicas corporais em grupo. Super bacana é que mais de 80% dos materiais usados são reaproveitados, reforçando o caráter sustentável do projeto. E tem mais: os participantes recebem kit de costura, bolsa-auxílio para transporte e certificado de conclusão.

“Figurino não é fantasia, figurino é identidade. Ao longo das oficinas percebi que as pessoas não estavam apenas criando roupas, mas se reconhecendo nelas”, conta Viviane. Em todas as edições, o processo culmina em um desfile coletivo onde cada participante materializa, veste e performa o próprio figurino, colocando o corpo como elemento central da criação.

A metodologia valoriza o movimento e o corpo como criador e criatura no coletivo e na cena, com práticas de presença e expressão corporal. Os encontros acontecem em roda, criando um ambiente seguro para experimentação. “As pessoas chegam tímidas, muitas vezes achando que não sabem criar. Aos poucos, vão se soltando, arriscando, se permitindo errar. No final, vemos uma transformação clara no corpo, na postura, na roupa e na forma de ocupar o espaço”, relata a facilitadora.

A edição de Curitiba marca o encerramento do projeto e foi pensada para o período de férias, facilitando o acesso de profissionais da educação, cultura e artes. O Figurino em Movimento foi aprovado pelo edital Qualifica PR, da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Serviço

Figurino Em Movimento – Curitiba

Facilitadora: Viviane Follador

Período: de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2026, das 17h às 22h (exceto sábado e domingo)

Local: Alfaitaria – Espaço Cultural (Rua Riachuelo, 274 – Centro Histórico)

Vagas limitadas: 30

Carga horária: 50 horas

Público-alvo: pessoas interessadas em figurino, moda, artes cênicas, sustentabilidade e processos criativos (não é necessário conhecimento prévio)

Inscrições gratuitas pelo link Figurino em Movimento ou aqui

Mais informações: figurinoemovimento@gmail.com