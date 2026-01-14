Curitiba reforma 63 escolas e CMEIs durante férias escolares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está realizando obras de manutenção e melhorias em 63 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) durante o período de férias escolares. Os serviços incluem pintura de pisos, telhados, banheiros, muros, refeitórios, fraldários, solários e parquinhos. O objetivo é preparar as unidades para o retorno das crianças e estudantes, previsto para 10 de fevereiro.

Além das reformas, a Secretaria Municipal da Educação também realizará roçadas e limpezas específicas para o combate à dengue, bem como faxina e dedetização nas escolas e creches nos dias que antecedem o início do ano letivo.

As obras estão distribuídas por diversos bairros da cidade, incluindo Pinheirinho, Tatuquara, Portão, Cajuru, CIC e Matriz. Entre as unidades que recebem melhorias estão CMEIs como Vila Fanny, Moradias de Ordem e Centro Cívico, além de escolas municipais como Osvaldo Cruz, João Amazonas e Francisco Klemtz.

Os preparativos para o novo ano letivo não se limitam apenas às reformas físicas. A Secretaria de Educação também está organizando a Semana de Estudos Pedagógicos, visando a preparação dos profissionais da educação para o retorno às aulas.

Com essas ações, a Prefeitura de Curitiba busca proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para alunos e servidores, contribuindo para um retorno às aulas mais positivo e produtivo.