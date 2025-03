Oficina de Páscoa para crianças ensina a fazer bolo “do zero”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A confeiteira Nina Kasp, de Curitiba, convida crianças a partir de 7 anos para uma experiência lúdica e deliciosa na Oficina de Páscoa. Durante a atividade, os pequenos irão preparar um mini bolo temático do zero, aprendendo todas as etapas da produção, desde a massa até a decoração final.

Além do bolo, as crianças assarão biscoitos para compor a decoração e finalizarão a criação com ovinhos de chocolate e confeitos. A oficina tem duração aproximada de três horas e será realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2025, às 10h, na Casa 102 (Al. Julia da Costa, 102).

O valor da inscrição é de R$140,00 por criança, com vagas limitadas a seis participantes por turma. Cada criança levará seu bolo para casa ao final da experiência. Quem quiser participar pode acessar este link. Mais informações pelo telefone (41) 99616-5135.

A versão da oficina para adultos, com ou sem experiência, acontecerá no dia 19/04 as 10h, também por R$140,00.