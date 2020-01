As atrações da 37ª edição da Oficina de Música de Curitiba, que começa nesta quinta-feira (16), não se limitam aos palcos tradicionais da cidade. Durante os 11 dias de evento, uma extensa programação alternativa do chamado Circuito Off toma conta de 17 bares e restaurantes da capital paranaense. Ao todo, serão mais de 60 shows.

De acordo com os organizadores, o Circuito Off convida artistas e professores para tocarem em espaços espalhados pela cidade. As apresentações integram o público a todo intercâmbio musical proposto pela Oficina de Música, algo que os grandes festivais de música propõem.

“Na maioria das vezes, os bares e restaurantes já contam com uma programação musical pronta, o que fazemos é facilitar a ponte entre artistas e professores. A ideia é promover a Oficina através de várias opções musicais que estarão tocando pela cidade”, diz Glauco Sölter, um dos responsáveis da programação do Jazztronômica e do Circuito Off.

Circuito Off em bares e restaurantes

Data: 16 a 26 de janeiro

Horário: conferir na programação

Local: conferir na programação

Ingressos: os locais podem cobrar couvert artístico para as apresentações. A orientação dos organizadores é ligar para onde acontecem os shows e confirmar se há cobrança da atração.

Informações: www.oficinademusica.org.br