O que fazer em Curitiba? Terça (20) tem festival de jazz, comédia e encontro de carros

Curitiba tem uma programação cultural diversificada nesta terça-feira (20), com festival de jazz cigano, comédia, teatro gratuito e eventos para diferentes públicos. Entre os destaques está a abertura da programação principal do 4º Festival Manouche Curitiba, com apresentação de Carol Panesi & Jazz Cigano Quinteto, às 20h, no Teatro do Paiol.

A agenda também inclui o humor do Clube dos Canalhas, no Teatro Bom Jesus, e a temporada gratuita de Medeias, no Teatro José Maria Santos. Além dos espetáculos, a terça-feira terá ações solidárias e atrações para quem gosta de automóveis.

O Outubro Rosa da Neo Oncologia promove uma noite de confraternização com arrecadação de produtos de beleza e higiene pessoal para o Instituto Esperançar. Já o Classics Meeting reúne carros clássicos, modelos modernos e projetos exclusivos no Shopping Boulevard Curitiba.

Confira os horários, locais e como participar dos eventos:

Shows e apresentações

4ª edição do Festival Manouche Curitiba

Início da uma programação de seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal acontece, de terça a quinta-feira (22), no Teatro do Paiol. Hoje, se apresentam Carol Panesi & Jazz Cigano Quinteto.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Paiol;

Ingressos: venda via Sympla.

Clube dos Canalhas

Clube dos Canalhas é um grupo de comédia formado pelos comediantes Alorino Junior, Rafael Aragão e Serginho Lacerda. Um show onde são abordados vários temas do cotidiano da vida, repleto de improvisos, onde tudo pode acontecer.

Horário: às 19h30:

Local: Teatro Bom Jesus;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Medeias

A Sim Companhia de Teatro estreia temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que atravessa mito e memória para questionar a história recontada por diferentes vozes femininas.

Horário: às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Eventos

Outubro Rosa da Neo Oncologia

A iniciativa promove um momento de encontro, confraternização e valorização da vida, contando com momentos de descontração, música e exibição de vídeo participativo. O evento inclui uma ação solidária em benefício do Instituto Esperançar, com arrecadação de kits de beleza ou produtos de higiene pessoal.

Horário: das 18h às 22h30;

Local: DHouse (Rua José Sikorski, 46, Santo Inácio);

Entrada: doação de kit de beleza ou produto de higiene pessoal para o Instituto Esperançar.

Classics Meeting (Encontro Noturno de Carros)

Encontro automotivo reunindo carros clássicos, modernos e projetos exclusivos, com convidados especiais.

Horário: das 18h às 22h;

Local: Shopping Boulevard Curitiba (Entrada dos expositores pela Rua Aníbal Requião, 70);

Entrada: gratuita para visitantes; expositores pagam a partir de R$ 20,00 (lote antecipado).