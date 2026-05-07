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O que fazer em Curitiba hoje? Festival do Pinhão e Expo Turismo movimentam a capital

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 07/05/26 08h58
Imagem mostra um sanduiche com um palito espetado.
Festival do Pinhão começa nesta quinta-feira no Mercado Capão Raso com opções a partir de R$ 3,69. Foto: Divulgação
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