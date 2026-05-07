HomeViva!Matéria Programe-se O que fazer em Curitiba hoje? Festival do Pinhão e Expo Turismo movimentam a capital 2 minutos de leitura Por Leonardo Coleto 07/05/26 08h58 - Atualizado: 07/05/26 08h58 Festival do Pinhão começa nesta quinta-feira no Mercado Capão Raso com opções a partir de R$ 3,69. Foto: Divulgação Denominação de Origem Conheça o mel raro do interior do Paraná que nasce de floradas especiais e tem sabor suave Imigração Curitiba é a nova Miami: capital paranaense é a que mais recebe cubanos do Brasil Paixão compartilhada Futebol ajuda imigrantes venezuelanos a reconstruir vínculos em Curitiba Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região! Seguir no Google