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O que fazer em Curitiba hoje? Estreia de peça no Guaíra e agenda cultural completa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 11/11/26 09h30
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Imagem mostra um teatro vazio ao fundo com um microfone em primeiro plano.
Confira a agenda completa de atrações em Curitiba. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Antonio More.

Curitiba oferece nesta terça-feira, 11 de novembro de 2026, programação cultural diversificada com estreia teatral, congressos acadêmicos e visitação a espaços públicos. O espetáculo Pupila estreia na Sala Junior do Centro Cultural Teatro Guaíra, com apresentações até o dia 14.

A agenda também inclui o Técnico Científico do 17º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, o Lazer do I Simpósio Latino-Americano de Gerontologia, Geriatria e Gerontecnologia e a 7ª Mostra JS Studio. Para quem busca opções permanentes, o Museu Oscar Niemeyer, o Jardim Botânico, o Parque Barigui e a Ópera de Arame funcionam em horário regular.

+ Leia mais

Teatro e Espetáculos

  • Estreia do espetáculo Pupila movimenta a Sala Junior do Centro Cultural Teatro Guaíra de 11 a 14 de novembro de 2026.

Congressos e Eventos Acadêmico-Culturais

  • Técnico Científico do 17º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte ocorre em 11 de novembro de 2026.
  • Lazer do I Simpósio Latino-Americano de Gerontologia, Geriatria e Gerontecnologia acontece em 11 de novembro de 2026.
  • 7ª Mostra JS Studio realiza-se em 11 de novembro de 2026.

Atrações Fixas e Visitas Culturais

  • Museu Oscar Niemeyer (MON) abre para visitação do acervo e exposições em cartaz.
  • Opções ao ar livre como o Jardim Botânico de Curitiba, o Parque Barigui e a Ópera de Arame atendem em horário regular.
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