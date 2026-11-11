O que fazer em Curitiba hoje? Estreia de peça no Guaíra e agenda cultural completa

Curitiba oferece nesta terça-feira, 11 de novembro de 2026, programação cultural diversificada com estreia teatral, congressos acadêmicos e visitação a espaços públicos. O espetáculo Pupila estreia na Sala Junior do Centro Cultural Teatro Guaíra, com apresentações até o dia 14.

A agenda também inclui o Técnico Científico do 17º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, o Lazer do I Simpósio Latino-Americano de Gerontologia, Geriatria e Gerontecnologia e a 7ª Mostra JS Studio. Para quem busca opções permanentes, o Museu Oscar Niemeyer, o Jardim Botânico, o Parque Barigui e a Ópera de Arame funcionam em horário regular.

Teatro e Espetáculos

Estreia do espetáculo Pupila movimenta a Sala Junior do Centro Cultural Teatro Guaíra de 11 a 14 de novembro de 2026.

Congressos e Eventos Acadêmico-Culturais

Técnico Científico do 17º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte ocorre em 11 de novembro de 2026.

Lazer do I Simpósio Latino-Americano de Gerontologia, Geriatria e Gerontecnologia acontece em 11 de novembro de 2026.

7ª Mostra JS Studio realiza-se em 11 de novembro de 2026.

Atrações Fixas e Visitas Culturais

Museu Oscar Niemeyer (MON) abre para visitação do acervo e exposições em cartaz.

Opções ao ar livre como o Jardim Botânico de Curitiba, o Parque Barigui e a Ópera de Arame atendem em horário regular.