O que fazer em Curitiba? Quarta (21) tem programação de Halloween, Léo Lins e teatro grátis

A agenda cultural de Curitiba desta quarta-feira (21) reúne música, humor, teatro e atrações para toda a família. Entre os destaques estão a 4ª edição do Festival Manouche Curitiba, dedicada ao jazz cigano, o show “Enterrado Vivo”, do humorista Léo Lins, e os espetáculos gratuitos “Onde o Amor Permaneceu” e “Mago das Bolhas”. A programação também inclui apresentações do Circo Dinâmico e atividades especiais de Halloween no Pátio Batel.

Para quem busca opções além dos palcos, a cidade recebe ainda a abertura do Halloween Literário, com contação de histórias e caça aos doces para crianças, e a 14ª Copa Amigos de Tênis, que arrecada recursos para projetos sociais voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Confira, a seguir, a programação desta quarta-feira (21):

4ª edição do Festival Manouche Curitiba

Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal acontece, de terça a quinta-feira (22), com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia). Nesta quarta, se apresentam Giu Nogueira & Mauro Albert Manouche Group.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Paiol;

Ingressos: venda via Sympla.

Léo Lins

O humorista apresenta seu show “Enterrado Vivo”. No palco, ele conduz a plateia por uma experiência intensa, abordando temas sensíveis com sua marca registrada.

Horário: às 22h30;

Local: D House Curitiba;

Ingressos: venda via Sympla.

Circo Dinâmico

Uma atração clássica e divertida para ir em família, com palhaços, acrobatas e malabaristas.

Horário: às 20h30;

Local: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, no estacionamento do Condor JK;

Ingressos: venda via site da atração.

Onde o Amor Permaneceu

Peça dramática inspirada na história real da família de Corrie ten Boom durante a Segunda Guerra Mundial.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Barracão Encena;

Ingressos: gratuitos via Sympla.

Mago das Bolhas

Show interativo com truques visuais e bolhas de sabão de todos os tamanhos.

Horário: às 19h30;

Local: Teatro Sesi CIC;

Ingressos: gratuitos via Sympla.

Eventos e feiras

Halloween Literário no Pátio Batel

O Pátio Batel promove a abertura de sua programação especial de Halloween com uma experiência interativa baseada na obra A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, de Eva Furnari. A atração no teatro da livraria inclui contação de histórias com atores caracterizados, entrega de exemplares do livro e caça aos doces guiada pelas lojas infantis dos pisos L2 e L3.

Horário: sessões às 18h, 19h e 20h;

Local: teatro da Livraria da Vila (Piso L3 do Pátio Batel);

Ingressos: venda via site oficial do shopping.

Esportes

14ª Copa Amigos de Tênis em prol de projetos sociais

A competição beneficente reúne duplas masculinas e femininas com o apoio de 27 empresas para arrecadar recursos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mantendo o histórico de fomento ao esporte e apoio a instituições de Curitiba.

Horário: início às 18h;

Local: Clube Curitibano Sede Raquetes (Rua João Parolin, 1090, Parolin);

Ingressos: gratuita. Recomenda-se confirmar previamente com a secretaria do esporte pelo telefone (41) 3365-2404 se há necessidade de convite ou cadastro prévio para liberação na entrada.