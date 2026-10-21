Agenda cultural

O que fazer em Curitiba? Quarta (21) tem programação de Halloween, Léo Lins e teatro grátis

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 21/10/26 08h48
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Fotografia aérea noturna em plano geral de um edifício circular histórico iluminado, situado em uma praça urbana arborizada cercada por vias de trânsito em Curitiba. Em primeiro plano e ao centro, um prédio circular de alvenaria amarelada exibe telhas cerâmicas avermelhadas em sua cobertura em dois níveis e iluminação externa de solo direcionada para cima, destacando suas paredes. O edifício está localizado em uma praça com gramado verde escuro. No plano intermediário, ruas e avenidas asfaltadas contornam a praça, com rastros luminosos vermelhos e brancos deixados pelo tráfego de veículos sob a luz crepuscular. Ao fundo, silhuetas de árvores densas, construções urbanas e a linha do horizonte da cidade estendem-se sob o céu noturno azulado.
Teatro Paiol sedia festival de gás cigano. Foto: Daniel Castellano/SMCS.

A agenda cultural de Curitiba desta quarta-feira (21) reúne música, humor, teatro e atrações para toda a família. Entre os destaques estão a 4ª edição do Festival Manouche Curitiba, dedicada ao jazz cigano, o show “Enterrado Vivo”, do humorista Léo Lins, e os espetáculos gratuitos “Onde o Amor Permaneceu” e “Mago das Bolhas”. A programação também inclui apresentações do Circo Dinâmico e atividades especiais de Halloween no Pátio Batel.

Para quem busca opções além dos palcos, a cidade recebe ainda a abertura do Halloween Literário, com contação de histórias e caça aos doces para crianças, e a 14ª Copa Amigos de Tênis, que arrecada recursos para projetos sociais voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

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Confira, a seguir, a programação desta quarta-feira (21):

4ª edição do Festival Manouche Curitiba
Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal acontece, de terça a quinta-feira (22), com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia). Nesta quarta, se apresentam Giu Nogueira & Mauro Albert Manouche Group.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Paiol;
Ingressos: venda via Sympla.

Léo Lins
O humorista apresenta seu show “Enterrado Vivo”. No palco, ele conduz a plateia por uma experiência intensa, abordando temas sensíveis com sua marca registrada.

Horário: às 22h30;
Local: D House Curitiba;
Ingressos: venda via Sympla.

Circo Dinâmico
Uma atração clássica e divertida para ir em família, com palhaços, acrobatas e malabaristas.

Horário: às 20h30;
Local: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, no estacionamento do Condor JK;
Ingressos: venda via site da atração.

Onde o Amor Permaneceu
Peça dramática inspirada na história real da família de Corrie ten Boom durante a Segunda Guerra Mundial.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Barracão Encena;
Ingressos: gratuitos via Sympla.

Mago das Bolhas
Show interativo com truques visuais e bolhas de sabão de todos os tamanhos.

Horário: às 19h30;
Local: Teatro Sesi CIC;
Ingressos: gratuitos via Sympla.

Eventos e feiras

Halloween Literário no Pátio Batel
O Pátio Batel promove a abertura de sua programação especial de Halloween com uma experiência interativa baseada na obra A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, de Eva Furnari. A atração no teatro da livraria inclui contação de histórias com atores caracterizados, entrega de exemplares do livro e caça aos doces guiada pelas lojas infantis dos pisos L2 e L3.

Horário: sessões às 18h, 19h e 20h;
Local: teatro da Livraria da Vila (Piso L3 do Pátio Batel);
Ingressos: venda via site oficial do shopping.

Esportes

14ª Copa Amigos de Tênis em prol de projetos sociais
A competição beneficente reúne duplas masculinas e femininas com o apoio de 27 empresas para arrecadar recursos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mantendo o histórico de fomento ao esporte e apoio a instituições de Curitiba.

Horário: início às 18h;
Local: Clube Curitibano Sede Raquetes (Rua João Parolin, 1090, Parolin);
Ingressos: gratuita. Recomenda-se confirmar previamente com a secretaria do esporte pelo telefone (41) 3365-2404 se há necessidade de convite ou cadastro prévio para liberação na entrada.

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