Curitiba tem programação de shows, espetáculos teatrais e encontros gastronômicos nesta sexta-feira (20) feriado da Consciência Negra. Os destaques vão do encontro de pagode com Belo e Thiaguinho na Pedreira Paulo Leminski e o blues rock do ZZ Top no Igloo Super Hall até montagens teatrais e festivais na cidade. Outra atração é o Cirque du Soleil, que já faz apresentações em Pinhais.

Shows e música ao vivo

Belo e Thiaguinho reúnem público na Pedreira Paulo Leminski — O encontro de pagode começa às 16h, na Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970, Abranches). Os ingressos partem de R$ 100 e estão à venda pela Bilheteria Digital.



— O encontro de pagode começa às 16h, na Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970, Abranches). Os ingressos partem de R$ 100 e estão à venda pela Bilheteria Digital. ZZ Top apresenta blues rock no Igloo Super Hall — A banda norte-americana sobe ao palco hoje, 20 de novembro. Os ingressos são pagos e os detalhes de disponibilidade constam no Curitiba Cult.



— A banda norte-americana sobe ao palco hoje, 20 de novembro. Os ingressos são pagos e os detalhes de disponibilidade constam no Curitiba Cult. Mombojó lança o álbum “Solar” em Curitiba — A banda pernambucana apresenta o novo trabalho às 20h, com ingressos pagos pela Sympla; o local exato deve ser conferido na plataforma de vendas.



— A banda pernambucana apresenta o novo trabalho às 20h, com ingressos pagos pela Sympla; o local exato deve ser conferido na plataforma de vendas. Axé Festival de Cultura Negra abre programação de dois dias — O evento dedicado à cultura negra começa hoje e segue até sábado (21 de novembro), reunindo shows — com nomes como Luedji Luna, Mart’nália e Karol Conká na programação do festival — e oficinas. Programação e entradas podem ser consultadas no Paranashop.

+ Leia mais Cirque du Soleil chega a Curitiba com espetáculo que emocionou milhões

Teatro e espetáculos

“Zumbi e Dandara: Herança dos Palmares” entra em cartaz no Teatro Guaíra — O espetáculo musical em celebração ao Dia da Consciência Negra acontece às 20h, no Teatro Guaíra. A disponibilidade de ingressos deve ser consultada no site oficial do teatro.



— O espetáculo musical em celebração ao Dia da Consciência Negra acontece às 20h, no Teatro Guaíra. A disponibilidade de ingressos deve ser consultada no site oficial do teatro. “Tudo Acaba, Nada Tem Fim” abre temporada no Festival Mia Cara — O monólogo com texto e atuação de Antonio Cava e direção de Mauro Zanatta, inspirado em uma entrevista imaginária com o cineasta Federico Fellini, tem apresentação hoje das 20h às 21h30 (e segue em 21 e 22 de novembro, às 20h), no Teatro José Maria Santos (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro), com classificação livre. Entradas e programação estão disponíveis no site do Teatro Guaíra.

Grandes eventos culturais e gastronômicos

Origem Curitiba – Festival do Café Especial funciona no MON — O encontro reúne cafeterias, torrefações, competições de torra e latte art (TNT Curitiba), palestras e experiências sensoriais das 10h às 19h, no Espaço de Eventos do Museu Oscar Niemeyer (MON), dentro da programação de 20 a 22 de novembro. Os ingressos são pagos no site origemcuritiba.com.br.



— O encontro reúne cafeterias, torrefações, competições de torra e latte art (TNT Curitiba), palestras e experiências sensoriais das 10h às 19h, no Espaço de Eventos do Museu Oscar Niemeyer (MON), dentro da programação de 20 a 22 de novembro. Os ingressos são pagos no site origemcuritiba.com.br. CWBurguer Fest mobiliza hamburguerias com receitas paranaenses — A edição Made in Paraná acontece hoje em 40 hamburguerias de Curitiba e região metropolitana, com lanches a preços fixos de R$ 19, R$ 29 e R$ 39 (e combos com batata frita em algumas casas) inspirados em ingredientes locais como queijo Witmarsum, salame de Cracóvia, mel de bracatinga e carne de onça. Mais detalhes constam em cwburguer.com.br.